Rusia, China și Kazahstanul se opun unei inițiative americane în Consiliul de Securitate ONU

Rusia, China comunistă și Kazahstanul sunt țările care s-au opus la ONU unei inițiative de a face legatura între încălcarea drepturilor omului și conflicte. Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, care indeplinește luna aceasta funcția de președinta prin rotație a Consiliului de Securitate ONU, a convocat aceasta prima ședinta a Consiliului pe tema drepturilor omului în conflicte și a spus ca vor mai avea loc și alte întilniri pe aceasta temă în ciuda opozitiei Rusiei. Ambasadorul Moscovei la ONU, Evgheni Zagainov, a spus că problemele legate de drepturile omului trebuie adresate Consiliului pentru Drepturile omului de la ONU si nu Consiliului de Securitate. Ambasadoarea Haley, citind cazurile Siriei si Coreii de Nord a spus ca încalcarea drepturilor omului este un semn prevestitor al instabilitatii si conflictelor. In replica, ambasadorul rus a spus ca atit Siria cit si Irakul arată că sub pretextul apărarii drepturilor omului, alte națiuni s-au amestecat în problemele acestor țări ceea ce a dus la zone largi in care domnește haosul și violența și unde nici macar drepturile de bază ale locuitorilor nu mai pot fi asigurate. Statele Unite acuza guvernul sirian ca a folosit arme chimice in atacurile de la Idlib din 13 aprilie, fapt negat de Rusia.