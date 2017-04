Tribunalul Penal Internațional de la Haga decide asupra cererii Kievului de condamnare a Rusiei pentru acțiunile din estul Ucrainei și din Crimeea

Tribunalul Penal International de la Haga (ICJ) va trebui să decidă astazi asupra solicitării Kievului de a cere blocarea acțiunilor Rusiei in estul Ucrainei. Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea de la Ucraina in 2014 și Kievul acuză Rusia ca sustine cu arme, militari și bani trupele separatiste din estul Ucrainei. Kievul a adus cazul in fata instanței internaționale in luna ianuarie cerind ca tribunalul să se pronunțe și împotriva discriminării rasiale care are loc in Crimeea, impotriva tatarilor. Moscova respinge acuzatiile. Pînă la o decizie finala ar putea trece și cîtiva ani, și chiar dacă Rusia va fi condamnată de instanța internaționala, tribunalul nu are modalitati de a pune în aplicare decizia luată.