Doua bombardiere rusești cu capacități nucleare au intrat în spațiul aerian american în apropiere de Alaska

Doua bombardiere rusești cu capacități nucleare au survolat zona din apropiere de Alaska, la o distanta de 100 de mile de insulele Kodiak. Este pentru prima data, de cind este presedinte Donald Trump in Statele Unite, cind a avut loc un astfel de incident. Două avioane de razboi americane au intervenit, zburind pentru 12 minute in apropierea bombardierelor rusești, într-o operație caracterizată de Pentagon drept în siguranță și profesionistă, izgonind astfel bombardierele rusești din spațiul aerian american. Un incident similar a mai avut loc în 4 iulie 2015, cind doua bombardiere rusești au ajuns in apropiere de coasta americana a Alaskăi și Californiei. La acea dată, televiziunea CNN a relatat ca pilotii de pe bombardierele rusești ar fi transmis mesaje de felicitare Statelor Unite cu ocazia Zilei nationale.