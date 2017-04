H.R McMaster cere Pakistanului să combată toate grupările teroriste

Consilierul pe probleme de Securitate națională al Statelor Unite, H. R. McMaster, aflat în prima sa vizită oficială în Pakistan, i-a cerut premierului de la Islamabad, Nawaz Sharif, să lupte împotriva tuturor grupărilor teroriste și sa înceteze a folosi unele din aceste grupări pentru operațiuni in Afganistan. Cel mai bun mod de a urmari propriile interese naționale în țara și în lume este prin acțiuni de diplomație și nu prin acțiuni care implică violență, a spus inaltul official american la Islamabad. In India, McMaster a discutat evolutiile din Afganistan, unde administrația Trump intenționează să suplimenteze efectivele militare americane pentru a intari lupta impotriva Talibanilor.