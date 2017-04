Șefa guvernului de la Londra Theresa May a anunțat organizarea de alegeri anticipate în 8 iunie. Într-o declarație oficială neașteptată, May a spus marți că Marea Britanie are nevoie de certitudine și stabilitate, în urma votului dat la referendumului de anul trecut pentru ieșirea țării din Uniunea Europeană. Partidul Laburist, cea mai mare formațiune de opoziție din Marea Britanie, a salutat inițiativa premierului, ceea ce înseamnă că moțiunea lui Theresa May ar putea să beneficieze de o majoritate de o treime în Parlament. „Avem nevoie de alegeri generale”, a spus Theresa May, adăugând că a ajuns la această concluzie cu reticență, după ce declarase anterior că nu vor fi alegeri anticipate. May a acuzat partidele politice britanice de lipsă de onestitate, și a spus că asta amenință capacitatea țării de a face din Brexit un succes. Următoarele alegeri generale în Marea Britanie erau programate pentru 2020.