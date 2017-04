Statele Unite lansează cea mai puternică bombă ne-nucleară din dotarea armatei împotriva milițiilor ISIS din Afganistan

Pentru prima data in istorie Statele Unite au folosit in Afganistan, impotriva retelei ISIS, bomba considerata cea mai puternica, in afara celor nucleare. Cum a fost luata decizia? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Donald Trump nu a dorit sa spuna ca el a autorizat folosirea acestui dispozitiv exploziv, careia i se spune „mama tuturor bombelor”. El a declarat „Ceea ce fac eu este sa ofer autoritate armatei. Le-am oferit autoritate totală si asta este ceea ce ei fac”.

Surse de presa arata ca generalul John Nicholson, care conduce fortele americane in Afganistan a fost cel care a autorizat folosirea puternicei bombe si Casa Alba a fost informata, inainte de actiunea propriu zisa. Presedintele Trump a dat comandantilor militari prerogative sa actionize independent, in citeva teatre de operatiuni, ceea ce - spune presedintele - a dus la progrese importante.

Desi conform propriilor declaratii, presedintele Trump nu a fost cel care a dat ordinul, el a elogiat armata pentru o alta „misiune de mare succes”. O sursa de la Casa Alba a spus că în prezent presedintele evita sa se amestece in strategia militara si că aceasta este o schimbare dorita atit de Trump, cît si de ministrul apararii, James Mattis.

Misiunea din Afganistan a fost menita sa distruga un sistem de tunele si pesteri, in care militanti ISIS se deplasau nestingherit. Experti nu explica încă de ce a fost folosita bomba GBU-43 acum, ei spunînd că ea nu este menita sa penetreze spatiile la care comunicatul se refera.

Forte americane si afgane lupta impotriva ISIS in Afganistan din 2015 incoace. Atacuri aeriene si operatiuni ale fortelor special sint dese. La fel si talibanii, gruparea insurgenta care e impotriva guvernului afgan si Statelor Unite, înfrunta ISIS, desi nu putini talibani s-au alaturat organizatiei teroriste.