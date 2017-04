De Paști Chișinăul este foarte frumos… pentru că e părăsit

Doina Babcinschi s-a născut la 19 iulie 1989 la Bălți. Absolventă a Facultății de jurnalism și științele comunicării de la USM în 2011. În perioada 2010-2014 a fost reporter-ul revistei AQUARELLE; din 2014 ocupă funcția de PR Specialist în cadrul companiei Avon Moldova. Autoarea blogului www.scrisdemana.com

Luni

Într-un interviu recent, Vera Polozkova, poeta mea preferată spunea că, Universul vorbește prin oamenii din jurul tău. Iar dacă mai mulți oameni îți spun același lucru, sau îți adresează aceeași întrebare e timpul să o analizezi mai serios și să cauți răspunsuri. Nu pentru alții, pentru tine.

Toată săptămâna trecută mă gândeam la semnele Universului, iar ieri am găsit în librărie o carte pe aceeași temă. Am dus-o la casă fără să răsfoiesc prea mult. Conține exerciții, meditații, mandale. Trebuie să le rezolvi în liniște, concentrată asupra gândurilor tale.

Am început exercițiile din această dimineață, încercând să înăbuș graba interioară. Eu cred că e cea mai importantă promisiune din acest an. Să păstrez calmul interior, să trăiesc în armonie cu mine, să găsesc răbdare.

Marți

În mediul corporativ îmi place că mereu vei găsi un proiect în care să te implici, dacă ai timp, energie și dorință. Împreună cu colegii din România pregătesc „Săptămâna digitalizării”. Caut informații interesante și utile din acest domeniu, gândesc jocuri de cuvinte și fac imagini pentru săptămâna respectivă. Pregătesc fișierele de tipar și abia aștept să văd toate materialele imprimate.

În ultimul timp, tot mai mulți oameni îmi cer recomandări de cărți, îmi oferă cărți sau mă întreabă despre ele. Sâmbătă, am participat într-o ședință foto, tot cu o carte din geanta mea, iar astăzi urmează să termin un interviu despre lecturi. După mine, e cel mai ieftin și sigur mod de a te teleporta undeva.

Spre final de zi primesc un raport despre situația fondurilor sociale și planific următoarea donație. Dacă vom continua să vindem produsele sociale în același tempo, vara vom reuși să donăm încă 600 mamografii femeilor din categorie social-vulnerabilă, și poate… vom salva câteva vieți.

Miercuri

Eu aștept atât de multe răspunsuri, încât am făcut și o listă a așteptărilor. Cele mai importante răspunsuri sunt despre o plecare în Varșovia, și una la București. Dacă ajung la București în iunie, voi merge nu doar la conferință, ci și la concertul Kings of Leon, la care-mi doresc să ajung foarte mult. Am ajuns mai devreme la birou și am căutat biletele, iar pentru a-mi crea dispoziția potrivită am început să ascult și noul album al trupei respective. Totuși, rock-ul alternativ te umple de energie creativă, mai ales dacă-l servești cu o cafea și ceva dulce.

Dacă voi ajunge în Polonia, voi merge neapărat să văd și Cracovia – orașul strămoșilor mei, pe care l-au părăsit în timpul Primului Război Mondial. Aș vrea mult să găsesc acolo ceva rămas de la ei, însă nu mai există nici informații, nici indicii.

O colegă mă întreabă cum fac să reușesc mai multe proiecte în același timp. Cred că e vorba de primăvară, energia soarelui, înghețata planificată după lucru… și de dorința de a primi plăcere din tot ce fac, chiar dacă e vorba de un raport. Ori… îmi fac un branding personal bun, dacă oamenii mă consideră atât de activă.

Joi

Azi a cedat inspirația. Stau în fața unei file albe și nu mă pot concentra la vreun text. Culmea, și un mail îmi iese mai greu. Îmi iau geaca și ies afară. E soare, praf de construcție, acordeon și fluier, ciripitul păsărilor din subterană, narcise în căldări de plastic – 10 lei buchetul. Îmi iau un buchețel pentru birou, deși nu iubesc florile.

Dacă lucrezi în zona pieței centrale, inevitabil vei observa forfota ce persistă în oraș în ajun de sărbătoare. Aștept cu nerăbdare Paștele. Și nu pentru că e o sărbătoare de familie, în familia noastră, în care s-au împletit trei religii, niciodată nu a fost sărbătorită tradițional. De Paști Chișinăul este foarte frumos… pentru că e părăsit.

Vineri

Simt că sunt înconjurată de prea multă informație. Analizez un potențial concediu, pe care să-l petrec într-un oraș pe malul mării, fără telefon și calculator, cu un carnet în care voi putea schița, într-un final, o narațiune. Textele mele au devenit prea scurte, scrise în grabă, și nu mai conțin emoția de altădată. După ce se încheie săptămâna digitală voi face un detox digital. Nu, mai bine un detox informațional.

Între timp, urmează trei zile pe care pot să le petrec cu Paul Atreides, protagonistul romanului „Dune”. Sper să termin volumul al doilea în acest week-end. Va fi cea de-a 13-a carte din 2017, încerc din răsputeri să mă țin de provocarea pusă la început de an – 40 de cărți, nu-i atât de mult.