Diplomația rusă a anunțat că Ierusalimului de vest ar trebui să devină capitala Israelului iar Ierusalimul de est capitala viitorului stat palestinian

Ministerul rus de externe a anunțat că Ierusalimului de vest ar trebui să devină capitala Israelului iar Ierusalimul de est capitala viitorului stat palestinian, într-o declaraţie considerată de presa israelian ca o schimbare majoră a politicii Moscivei in regiune. Pînă acum Mosciova a susținut că Ierusalimul ar trebui să fie permanent sub control international. In declaratia ministerului rus de externe se mai arata ca Moscova sprijină soluția celor doua state şi deciziile Națiunilor Unite pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu. Palestinienii consideră Iersualimul drept capitala viitorului lor stat. Israelul a anexat partea de est a orașului şi a declarat capitală întregul Ierusalim, o acțiune respinsă de comunitatea internațională. În 1948, Ierusalimului i s-a acordat un statut special internațional sub administratie ONU, dar aceasta politică nu a fost pusă niciodată în practica. În 1995, Statele Unite au recunoscut Ierusalimul drept capitală Israelului, dar nici acet act nu a fost nicioadată pus în aplicare. Președinții amercan Bill Clinton, George Bush și Barack Obama nu au recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului.