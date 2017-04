Parlamentul European a aprobat liberalizarea regimului de vize cu Ucraina pentru spaţiul Schengen. 521 de europarlamentari au votat in favoare si 75 impotriva, iar 36 s-au abţinut. Inainte ca masura sa intre in vigoare, ea trebuie ratificată de parlamentele celor 28 de ţări comunitare. Potrivit corespondentilor nostri in Uniunea Europeana, ucrainenii ar putea circula liber in spațiul comunitar cam de la jumătatea lunii iunie. Preşedintele Ucrainei Petro Poroşenko a salutat decizia parlamentului de la Strasbourg: „Îi felicit pe toţi cei care au făcut eforturi maxime pentru a ajunge aici. Îi felicit pe ucraineni și Ucraina!” Ucrainenii cu paşapoarte biometrice vor putea de atunci să calatorească liber in spaţiul Uniunii Europene pentru 90 de zile. Din 28 martie si georgienii beneficiaza de regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeana.