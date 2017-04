Un studiu al Centrului Pew avertizează asupra ratelor înalte de fertilitate musulmane în comparație cu cele ale femeilor de religie creștină

Potrivit unui studiu al centrului Pew, in ultimii ani mai multi copii s-au născut din mame creştine, astfel că, în acest moment, creștinismul continua sa fie religia cea mai raspindită în lume. In mai putin de 20 de ani însă, numarul copiilor nascuti din mame musulmane il va depăşi uşor pe cel al nou nascutilor creştini. In perioada 2010-2015, scrie studiul Pew, 31% din copiii nascuti in lume au fost din mame musulmane, fata de 24% nascuţi din mame creştine. Datorita ratelor mari de fertilitate ale musulmanilor, centrul Pew estimeaza ca intre 2030 si 2035, 225 de milioane de copii vor fi musulmani si 224 de milioane creştini. Dar in perioada intre 2055 si 2060, diferenta intre copiii nascuţi din mame musulmane va creste la șase milioane, față de copiii nascuti din mame crestine.