Moldova nu va cumpăra energie electrică de la Cuciurgan, după ce a semnat un contract de livrare cu o companie din Ucraina

Ministerul Economiei a anunțat că rețelele de distribuție a energiei electrice au acceptat o ofertă mai ieftină de import a curentului din Ucraina, respingând oferta Centralei de la Cuciurgan, de unde achiziționau până acum energia livrată consumatorilor. Toți cei șase operatori de pe piața energetică moldoveană au semnat în ultimul moment, vineri seara, contracte pe un an cu Societatea pe acțiuni „Energocom”, care va cumpăra la rândul ei curent electric de la compania ucraineană „DTEK Trading”. Prețul energiei electrice ucrainene propus de „Energocom” este de 50,2 dolari pentru 1 MWh, față de oferta finală de 54,4 de dolari per MWh făcută de Centrala de la Cuciurgan, deținută de compania gigant din Rusia, Inter RAO EES. Ministerul Economiei a calculat că diferența de preț ar aduce o economie de circa 300 milioane de lei pe parcursul uni an.