„Las că vin alegerile…. Știu eu ce trebuie sa fac cu votul”

Ion TICU: nascut la 2 martie, anul 1935 in satul Radenii Vechi, judetul Balti, actualmente raionul Ungheni. De la 14 ani a inceput sa lucreze ajutor de sofer, munca pe care prestat-o pina la pensie... A fost prezent in Piata Marii Adunari Nationale cind s-a proclamat independenta Republicii Moldova... Nu a colaborat niciodata cu comunistii. Totdeauna s-a considerat si se considera cetatean român.

Luni

M-am trezit de dimineta... De la o luni pare-mi-se ca repede mai trece vremea... Noi imbatrinim, dar codrul intinereste mereu... Azi am avut si negustori la oi... Mai, da hitri mai sunt si oamenii de la ses!.. Sa dau oita cu 700 de lei... Oile mele fata cite doi miei. Dupa o iarna grea eu cu ce ma aleg? Cu pascutul, cositul si truda de cioban... Zilele acestea trebuie sa tocmim si un cioban... Greu gasesti acum un om priceput la oi... Animalul e gingas si trebuie sa ai rabdare si dragoste!...

Marti

Ma uit la satul meu si-mi amintesc cit de mult a suferit... Au trecut si nemtii, linia frontului era in padure la noi, in casa mamei au fost incartiruiti trei ofiteri germani... Ma tineau in brate si imi dadeau ciocolata… Nu au facut nici o fapta urita satenilor... Erau curati, iar cizmele luceau de bine ce erau curatite... Mama avea in gradina prasazi mari, cu coroana pina la cer, le aducea prasade pe un talger de argint, iar ei, ofiterii nemti ii plateau sramanei mele mame, bani...

Pe urma, au venit soldatii sovietici si ne-au luat fara sa ne intrebe oile si porcul… Intrau ca ticalosii noaptea si curatau tot ce le sta in cale... Tata a fost dus in Armata Romaniei si a murit la Don, noi eram copii de vaduva... Mama era ruteanca din regiunea Cernauti si vorbea ruseste... Niciodata insa nu a vorbit ruseste cu ei... Asculta ce spuneau, dar se prefacea ca nu stie limba...

Miercuri

Azi m-am intilnit pe drum cu doua femei, veneau de la biserica... Una dintre ele imi zice: bine ca a venit Dodon la putere sa ne dea voie in Rusia, ca ce folos din Europa? Eu ii zic: tu nu-ti amintesti cum l-au ridicat pe bunelul tau noaptea si l-au dus in Siberia la Tomsk int-un marfar de vite? Nu-ti amintesti ca ti-au murit acolo mosii? Acum fetele tale lucreaza in Italia, primesti bani din Europa, dar vrei la rusi? De ce nu le trimiti sa lucreze la Magadan?.. Mai, mai ce oameni, cum n-o dai tot la rusi se intorc… Da tu stii cine o facut reparatie la gradinita? nepotii tai stau la cald acum, au conditii… da ce folos avem de la Moscova? Ca vira armata in Transnistria si vor sa ne federalizeze? Mi s-a ridicat tensiunea de la nervi...

Joi

Dupa 25 de ani de independenta nu mai am nici un copil acasa... Feciorul e in Italia, lucreaza la o uzina, si-a cumparat casa, fiicele sunt in Grecia.... Iaca cu ce ne-am ales din urma tradatorilor... Copii nostri trimit acasa cite-un cent, dar ei, democrati si patrioti falsi au scos din tara miliardul... Nu ma incalzeste de loc daca stau la puscarie, dar la racoare trebuie sa ajunga multisori - sa dea miliardul inapoi ori poate si doua miliarde... Am muncit de la 14 ani, am avut 10.000 de ruble la Banca de Economii... Luna trecuta am cautat banca cu pricina si mi-au zis ca s-a inchis... Am fost la o alta banca, iar acolo un tinar mi-a spus, ca probabil, nu mai vad banii... Ce fel de stat e acesta? Oare cei de la guvernare n-au parinti? Unde ati mai vazut, oameni buni, sa fie batjocoriti si umiliti atit de tare batrinii? Las ca vin alegerile…. Stiu eu ce trebuie sa fac cu votul….

Vineri

Am fost la Ungheni sa iau cutia trimisa din Italia... zahar, macaroane, conserve, incaltaminte si principalul medicamente si cafea! De cind avem copii in Europa bem mai multa cafea decit votca... Primarita lucreaza mult pentru folosul satului... Mai vin bani din Europa si se mai misca cite ceva… dar pina cind? Eu sunt om batrin, dar ce va fi maine cu tara asta? Or sa incapa oare toti moldovenii in Grecia, Italia, Germania, Suedia sau se vor pierde asa, fara urma, ca frunza codrului? Am 82 de ani, dar tot mai cred ca „cei de sus” vor prinde la minte si vor scoate tara asta din criza cea vesnica... Toata nadejdea e la cei care vor veni sa carma Moldovei…