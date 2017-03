În Legislativul de la Chişinău au început dezbaterile publice pe tema trecerii la sistemul votului uninominal, iniţiativă promovată, mai ales, de Partidul Democrat, partid de guvernământ. La dezbateri au participat reprezentanţi ai autorităţii electorale şi ai societăţii civile. Mai multe formaţiuni din opoziţia parlamentară şi extraparlamentară s-au pronunţat împotriva schimbării sistemului de vot, spunând că este o încercare mascată a democraţilor de a-şi consolida puterea, în condiţiile scăderii popularităţii înaintea alegerilor din 2018.

Recent, preşedintele Igor Dodon, fost lider al celui mai popular partid moldovean, conform sondajelor, Partidul Socialiştilor, a promis că votul uninominal nu va trece. Surse de încredere au declarat Europei Libere că autorii iniţiativei s-ar mulţumi şi cu sistemul mixt.

Partidul Democrat a anunţat că a colectat mai mult de jumătate de milion de semnături în susţinerea modificării sistemului electoral şi implementarea votului uninominal. Ce cred locuitorii de la Rezina despre modificarea sistemului electoral? Am căutat răspuns de la mai mulţi trecători, întâlniţi ocazional pe străzile din oraş.

– „Dacă acum îi cumpără pe deputaţi din partid, atunci cu atât mai mult îi vor cumpăra pe fiecare aparte. Dacă nu îi cumpără, le deschid dosar. Ori aşa, ori altfel, cel care conduce azi, va conduce şi mai departe.”

Europa Liberă: Dar cine îi cumpără?

– „Plahotniuc îi cumpără. Cine îi cumpără? Nu ştiţi cine? El cât nu ar avea, nu îi ajunge putere.”

Europa Liberă: Și atunci cine e salvatorul Republicii Moldova?

– „Salvatorul? Probabil, trebuie poporul să se trezească şi să se apuce oleacă de muncă.”

Europa Liberă: Trebuie să voteze persoanele care să aibă încrederea cetăţeanului că schimbă lucrurile în bine.

– „Trebuie totuşi încă să meargă pe liste de partid. Fiindcă partidele care azi sunt la conducere s-au discreditat şi nu vor mai fi la conducere. Ei înţeleg foarte bine, de atâta vor să introducă sistemul acesta. Poţi să-l compromiţi și să îl șantajezi cu orișice.”

Europa Liberă: 101 deputaţi pentru Parlamentul Republicii Moldova sunt mulţi, puţini?

– „101 sunt foarte mulţi. Ar fi de ajuns 51 şi chiar 31. Trebuie să facă legi, nu să se ocupe cu altceva. Dar la noi Parlamentul se ocupă cu totul de altceva, din păcate.”

Europa Liberă: Spuneţi legile bune pe care le-au adoptat până acum.

– „Legile toate sunt bune, dar nu funcţionează. Pentru că legea trebuie să fie pentru toţi totuna.”

– „Eu am lucrat în şcoală 47 de ani şi tare bine ştiu viaţa.”

Europa Liberă: De ce lumea e supărată pe Parlament? Unde au greşit deputaţii? De ce s-a pierdut încrederea?

– „A început totul de la miliardul furat şi nu prea vor deputaţii noştri să descopere adevărul, cu toate că nu au încotro.”

Europa Liberă: De ce?

– „Pentru că sunt implicaţi mulţi dintre ei.”

Europa Liberă: Cum e mai bine de ales deputaţii în Parlament: uninominal sau pe liste de partid? Ce ziceţi? Ce credeţi?

– „Dacă ştii pe cine alegi, e mai bine decât lista unui partid, pe care nu-i ştii, poate, sunt nişte oameni care nu merită. Acolo sunt şi oameni cu reputaţie suspectă. Dar, când merge uninominalul, eu cred că e mai bine.”

Europa Liberă: Şi dacă vă va dezamăgi, veţi rechema deputatul?

– „Da. Doar va fi schimbat aceasta în Constituţie. Desigur că da.”

Europa Liberă: Cum veţi vota deputaţii în viitorul Parlament?

– „Nu ne este clar pentru ce anume unul.”

Europa Liberă: E mai bine pe liste de partid?

– „E mai bine.”

– „Pe unul singur nu ştim cine îl va alege.”

– „Da. Îl vor alege tot pe al lor şi tot va fura cum au furat până acum.”

Europa Liberă: Ce soluţii vedeţi ca Republica Moldova să depăşească criza în care s-a pomenit?

– „Un om numai încurcă.”

– „Cine conduce cu ţara? Plahotniuc.”

Europa Liberă: Acum e un deznodământ felul acesta cum se încearcă să se schimbe sistemul electoral?

– „Trebuie de ales cum a fost până acum. Dar dacă pe unul de al lor...”

Europa Liberă: Aţi înţeles cum vor fi aleşi deputaţii în Parlamentul din 2018?

– „Doamnă, ceea ce a fost până acum, aceea vor să prelungească camarazii noştri, care acum ne duc de nas.”

Europa Liberă: Cum veţi alege deputaţii în viitorul Parlament: pe circumscripţii, uninominal, pe liste de partid?

– „Cum nu am alege, totuna, conducerea de faţă îi va atrage cu bani. Trebuie lumea să se ridice, să se revolte. Luptaţi-vă!”

– „Lui Dodon nu îi dă voie să facă nimic. Ce rost?”

– „Dar Dodon ce să ne facă? Dodon vrea să ne ducă în Rusia. Ce ne trebuie Dodon? Dacă ne duc în Rusia, suntem pierduţi. România 100 de autobuze pentru şcoli trebuie să ne dea. Oamenii aceia se stăruie să ne scoată din groapă.”

Europa Liberă: Dumneavoastră ce credeţi, cum se pot rezolva problemele ţării ca cetăţenii să aibă încredere în statul lor?

– „Încredere poate să fie, dacă la conducere vor fi nişte oameni nu de ai noştri. Acel care nu are mamă, nu are tată aici. Neam de neam sunt aici. A intrat unul, hai şi la nepoţi să dau un post. Aşa e la noi. Unde nu te-ai duce, ieşi cu lacrimi.”

Europa Liberă: Instituţiile statului pot să facă ordine?

– „Nu vor face. Lor le place regimul acesta. Dumneavoastră uitaţi-vă, dintre cei pe care i-am ales noi ca oameni pentru popor au fost cumpăraţi din partea lui Plahotniuc. Ce să mai vorbim aici?”

Europa Liberă: Totuşi, cum vreţi să alegeţi deputatul: uninominal, pe circumscripţie sau pe liste de partid?

– „Nu va fi nimic, că totuna vor fi cumpăraţi. Unii dintre cei care acum sunt la putere îi vor tulbura pe prostuţii noştri şi tot acela va domina.”

Europa Liberă: Dar lumea va ieşi să voteze?

– „Nu are încredere lumea.”

Europa Liberă: Dumneavoastră aveţi un politician model? Cine vă insuflă încredere?

– „Eu sunt pentru Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dumneavoastră vreţi ca deputatul să fie ales pe circumscripţie, să-l ştiţi cine e el sau pe liste de partid?

– „Pe liste de partid candidează ai lor deputaţi, cine vor ei.”

Europa Liberă: Atunci, vreţi uninominal, să-l cunoaşteţi, la Rezina cine vă va apăra drepturile, interesele?

– „E corect, se poate de ales omul care e de încredere.”

Europa Liberă: Şi cine de la Rezina merită încrederea dumneavoastră?

– „Nu ştiu acum.”

Europa Liberă: Dar dacă duminică ar fi alegeri, aţi merge să votaţi?

– „Da. Ne uităm pe listă, oraşul e mic, se cunosc unul pe altul şi ar alege oamenii deputatul.”

Europa Liberă: Vă este clar cum veţi alege deputaţii?

– „Da. Cum am mai ales.”

Europa Liberă: Acum e vorba de uninominal.

– „Bandiţii aşa vor, dar noi nu mai vrem cum vor ei.”

Europa Liberă: Veţi cunoaşte deputatul care vă va reprezenta interesele.

– „Minciuni şi tâlhărie.”

Europa Liberă: Vreţi să alegeţi pe liste de partid?

– „Dar cum?”

Europa Liberă: Câte partide sunt în Moldova?

– „Sunt multe, dar nişte hoţi. Ale poporului sunt numai două.”

Europa Liberă: Ce a trebuit să facă Parlamentul şi nu a făcut, pentru că aţi pierdut încrederea în instituţia legislativă?

– „Trebuie toţi la dubă, nu să şadă să conducă ţara. Partidul Democrat nu e democrat, acolo sunt hoţi şi la noi, şi la Chişinău.”

Europa Liberă: E un partid ales de către cetăţeni.

– „Nu e ales. S-au ales noaptea pe furiş.”

Europa Liberă: Dumneavoastră, cetăţenii, i-aţi ales la alegerile din 2014.

– „Chiar dacă l-au ales, au fost 19. Dar acum câţi au apărut acolo?”

Europa Liberă: Votul e şi unul geopolitic?

– „Care este? Unde să ne mai ducă? În Siberia înapoi? Aceasta e o prostie omenească. Alde Dodon tot trebuie să stea la dubă, de rând cu ceilalţi.”

– „Când l-am votat pe domnul Dodon, mare încredere în el aveam. Şi eu încă sper că va face ceva. Dar, pur şi simplu, el e singur. Trebuie unire.”

Europa Liberă: Dar instituţia prezidenţială trebuie să colaboreze şi cu executivul, şi cu Legislativul.

– „Da. Ei trebuie să fie toţi împreună. Dar ei sunt racul, broasca şi ştiuca.”

Europa Liberă: Şi atunci?

– „Şi atunci nu va fi regulă. Toată puterea, practic, e în mâna Parlamentul şi dumnealui e cam ogranicen. Era vorba că el se plimbă. Da, el trebuie să se ducă şi în Europa, şi în Rusia, trebuie cu toţi să avem legături. Numai că nimeni nu spune că, dacă se duce în Rusia, trebuie să ne unim cu Rusia. Noi nu ne unim cu nimeni, oameni buni. Noi facem ca să avem comerţ cu Rusia.”

Europa Liberă: Care probleme trebuie să fie rezolvate prioritar în Republica Moldova: cele geopolitice sau cele interne?

– „Interne. Pe urmă mergem cu politica mai departe, dar interne la noi cam nu se poate, nu e chip de rezolvat. Fiecare, dacă fiica este în Uniunea Europeană, înseamnă că noi trebuie să ţinem cu cei de acolo, dacă fiica e în Rusia, noi cu Rusia. Pur şi simplu, lumea nu-şi dă seama că aceasta e vremelnic, şi Europa, şi Rusia. Noi suntem în ţara noastră, noi trebuie să fim pe pământul nostru, să ne apărăm pământul nostru. Nu trebuie să fie gospodar nimeni în casa noastră, să fim noi singuri gospodari în casa noastră.”

Europa Liberă: Dar există acest interes naţional în Republica Moldova, pe care să-l apere politicienii, în primul rând?

– „Când trebuie să-i votăm, au program de la cer până la pământ. După ce i-am votat, au uitat totul.”

Europa Liberă: Şi data viitoare când vor veni să vă ceară votul dumneavoastră, veţi cântări mai mult decât până acum cui să-l daţi?

– „Da, voi cântări. Dacă ar fi să dăm noi candidatura, da, eu aş fi de acord. Dar aşa, să ne îl scrie pe listă şi eu să-l votez, că, chipurile, îl votez eu, totuna pe care îl înaintează, pe acela trebuie să-l votezi. Şi de aceea noi nu prea suntem de acord cu aşa ceva.”

Europa Liberă: Se discută foarte mult dacă trebuie modificat sistemul electoral. Vot uninominal sau vot pe liste de partid? Cum v-ar plăcea mai mult să alegeţi deputaţii?

– „Eu singur nu ştiu cum mai bine să fie. Să trăim mai bine, nu în sărăcie.”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns ca moldovenii să trăiască în sărăcie?

– „Pentru că aşa e conducerea.”

Europa Liberă: Dar conducerea aţi ales-o dumneavoastră.

– „Noi am ales-o? Nu. Ei singuri s-au ales, au plătit bani.”

Europa Liberă: Chiar cu bani azi se rezolvă totul?

– „D-apoi cum? Nu e nimic secret.”

Europa Liberă: Cum vreţi să alegeţi deputaţii: uninominal sau pe listă de partid?

– „Uninominal. Poate vom cunoaşte omul şi poate va fi o schimbare. Pe liste de partid şeful partidului îşi alege subordonaţii care îi plac. Mai pe scurt, cum nu ar fi, cum nu am da, opinca rămâne opincă. Nimeni nu ne va înveli, nu ne va da nimic, toţi ne vor amăgi. Ţara a fost furată, este furată şi va fi furată. Şi poporul nostru trăieşte greu. Vrem să vină înapoi din străinătate, dar nu vor veni. Am şi eu fată în Uniunea Europeană plecată şi de acum şi cetăţenia acelei ţări a luat-o şi eu am rămas şi îi duc dorul. Dorul te macină.”

Europa Liberă: 101 deputaţi sunt mulţi, puţini? Aţi vrea să se schimbe şi numărul lor?

– „Aş vrea să se schimbe numărul deputaţilor, că se pun acolo mulţi şi stau şi dorm şi nu se gândesc la popor.”

Europa Liberă: Ei spun că fac legi.

– „Fac legi, dar pentru dânşii.”

Europa Liberă: Ei spun că fac legi care să aducă bunăstare şi prosperitate în casele dumneavoastră.

– „Numai spun, dar de făcut fac pentru dânşii. Noi nu avem viitor.”

Europa Liberă: De răul din Republica Moldova despre care vorbiţi e vinovată clasa politică sau şi cetăţenii poartă vină?

– „Toţi poartă vină. Nu e cultură în Moldova. De muncit muncim mult, dar fără rost. Iată acum preşedintele acesta este, dar poporul nu e pentru dânsul. Eu nu ştiu cum el s-a vârât în funcţia aceasta.”

Europa Liberă: Alegătorii l-au dus la Preşedinţie.

– „Eu nu l-am ales. L-a ales o gaşcă a lui, bogată şi poporul l-au atras şi l-au ales. Dar el nu merită. Parlamentul nu l-a vrut. Nu l-a vrut nimeni. Dar a avut noroc nu ştiu de ce.”

Europa Liberă: Ce vă doriţi cel mai mult?

– „Pace în ţară, bunăstare, copiii să vină acasă.”

Europa Liberă: De ce vă este cel mai mult frică?

– „De Dumnezeu mă tem şi ziua, şi noaptea.”

Europa Liberă: Înţelegeţi acum cum trebuie aleşi deputaţii: uninominal sau pe liste de partid? Cum e mai bine?

– „Acum învinge oricum cel care are bani. Oamenii cinstiţi, simpli nu înving nicidecum. Aşa că e inutil.”

Europa Liberă: Şi de ce un om cinstit nu are şanse să ajungă în Parlament?

– „Că nu are bani. Dar, ca să ai bani, trebuie să furi. Pentru că toată lumea care fură e în Parlament.”

Europa Liberă: Poate să pornească un om cinstit, doi oameni cinstiţi şi să ajungă la 101?

– „Ar fi imposibil.”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Nu prea cred. Pentru că schimbări nu sunt. Miliardul a fost furat. Este vreo mişcare? Oamenii plătesc toate datoriile.”

Europa Liberă: Tinerii sunt o forţă și dumneavoastră sunteţi reprezentantă a generaţiei tinere, unde e puterea lor?

– „Acum e cam greu de luptat, fiindcă atât de tare s-a înrădăcinat.”

Europa Liberă: Şi unde e puterea tinerilor, forţa lor unde e?

– „Nu este. Fiecare fuge peste hotare, ca existenţa să şi-o poată câştiga.”

Europa Liberă: Dacă aţi fi dumneavoastră deputat în Parlamentul de la Chişinău, ce aţi face?

– „Aş face ordine. Pentru că eu sunt pentru ordine. Sunt jurist. Cred că femeile fac mai multă treabă decât bărbaţii.”

Europa Liberă: 101 deputaţi pentru o ţară mică ca Republica Moldova sunt mulţi?

– „Sunt mulţi. Eu sunt cetăţean al Italiei şi al Moldovei, Italia cu 62 de milioane de persoane cu 500 de deputaţi şi noi cu trei milioane cu 101 deputaţi, nu e prea...”

Europa Liberă: În ce condiţii aţi reveni în Moldova?

– „Vin des, pentru că trăiesc şi acolo, şi aici.”

Europa Liberă: Pentru totdeauna aţi reveni?

– „Deseori feciorul îmi spune: „Toată lumea fuge din ţară, dar tu eşti patriot”. Da, eu sunt patriot, îmi iubesc patria. Iubesc şi Italia, că e a doua mea patrie, mi-a dat mult posibilităţi. Dar Moldova niciodată nu o voi uita, întotdeauna în sufletul meu este.”

Europa Liberă: Dar politicieni patrioţi pot fi găsiţi în Republica Moldova? Identificate persoane care să fie cu această grijă de patriot?

– „Nu cred. Deseori îmi plânge inima, când vin şi văd ce se face.”

Europa Liberă: Rezina este în imediata apropiere a regiunii transnistrene. Există şanse să fie soluţionată problema transnistreană? Şi cum?

– „Numai vorbe de prisos. Eu acolo am lucrat 31 de ani. Şi aceasta numai pe hârtie va fi.”

Europa Liberă: Dar cum se vor reîntregi cele două maluri ale Nistrului?

– „Dacă ei sunt majoritatea cetăţeni ai Rusiei, ei într-o bună zi îi vor face pe toţi, vor face un referendum să facă un stat rusesc.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la votul uninominal, regiunii transnistrene îi revin câteva mandate de deputat. Aceasta schimbă situaţia?

– „Se permite aşa? După cum am înţeles, acum nu le permite. Că noi la dânşii numai ajungem la trecătoarea aceea, pogranicinaia zona...”

Europa Liberă: La Râbniţa?

– „Da. Acolo, gata, te întreabă unde te duci, paşaportul.”

Europa Liberă: Dacă vin deputaţii din regiunea transnistreană în Parlamentul de la Chişinău, se schimbă ceva?

– „Va fi acolo o încâlceală. Doi copii crescuţi la un părinte şi sunt două gândiri. Dar aici, de atâţia ani, noi deja ne-am făcut ca străini.”

*

Sistemul de vot uninominal avantajează partidele mari din Parlament să obţină cât mai multă putere. Declaraţia aparţine lui Alexei Busuioc, primar de Capaclia, din raionul Cantemir, care mai crede că acest sistem electoral va fi catastrofal pentru Republica Moldova, stat care şi aşa are probleme grave la capitolul corupţie.

Alexei Busuioc: „Este o anecdotă. O fată, înainte de a se căsători, se duce la popa şi îi spune: „Părinte, eu în seara aceasta mă căsătoresc. Cum să mă duc în dormitor la soţ: îmbrăcată sau dezbrăcată?”, la care popa îi spune: „Oricum te-ai duce, rezultatul va fi acelaşi”. Deci, oricum ai suci-o acum, orice model ai inventa, rezultatul, ei cred, va fi în favoarea lor. Nu ştiu. Eu sunt contra votului uninominal.”

Europa Liberă: De ce?

Alexei Busuioc: „Are şi avantaje, dar şi dezavantaje. Dar noi trebuie să ţinem cont şi de societatea în care trăim, de educaţia noastră. Mai multe componente sunt. Cineva strigă şi formulează nişte întrebări pe care vrea societatea să le audă: „Voi vreţi să aveţi deputatul vostru? Voi vreţi să aveţi preşedintele vostru?”. Şi sigur că omul de rând spune: „Da, eu vreau să fie al meu”. Dar ceea ce strigă mulţimea nu tot timpul este chiar adevăr. Oamenii politicieni prin gândire tot timpul merg la nişte riscuri, de fapt, pentru binele societăţii. Pentru că sunt lucruri pe care societatea le vede acum, astăzi ar fi bine aşa. Aşa crede societatea. Dar un politician vede un pic mai departe.”

Europa Liberă: Dar politicianul testează atmosfera din societate?

Alexei Busuioc: „Depinde de politician.”

Europa Liberă: Ajuns la concluzia că ceea ce oferă aceste sondaje de opinie corespunde într-u totul voinţei populaţiei, atunci a şi decis: pentru că 80% din cetăţeni, conform cercetărilor sociologice, vor ca deputatul să fie ales pe circumscripţie, modificăm sistemul electoral şi îi aducem în următorul Parlament pe deputaţi din circumscripţie.

Alexei Busuioc: „Doamnă Ursu, dacă veţi întreba acum societatea dacă vrea sau nu ca un criminal care, de exemplu, a abuzat o fetiţă să fie executat, 90% vor spune da, să fie executat. Dar sunt anumite reguli, norme europene. Noi trăim într-o lume, totuşi, civilizată. Eu pretind a fi o persoană civilizată alături de satul meu, pe care îl civilizez, poate împreună cu satul ne civilizăm. Şi aici, ca să revenim, de ce sunt contra votului uninominal? Admitem că persoana „X” sau Alexei Busuioc, sau mai ştiu eu care, ajunge deputat independent în Parlament, toată lumea ştie că Alexei Busuioc e deputat în Parlament din sectorul Cantemir sau alt sector. Odată ajuns acolo, de unul singur ce pot să fac? Chiar nimic nu pot face, decât să profit de scaunul moale şi de anumite privilegii pe care mi le dă Parlamentul. Eu cred că populaţia foarte mult confundă executivul cu Legislativul. Dacă un deputat vine şi promite: „Eu am să vă fac drumuri. Eu am să vă fac lumină. Eu am să vă fac canalizare. Eu am să vă dac apă, locuri de muncă”, să ştiţi că acesta nu e deputat, el habar nu are despre ce vorbeşte. Deputatul face doar legi, aceasta trebuie să înţeleagă poporul. Ceea ce promite deputatul se pune în ipostaza primului ministru.”

Europa Liberă: De ce cel care vrea să ajungă în jilţul de deputat promite aceste lucruri alegătorilor?

Alexei Busuioc: „Ar trebui alegătorul, cetăţeanul să-l întrebe: „Mata nu confunzi două lucruri? Mata eşti deja prim-ministru sau vrei să fii deputat?’.”

Europa Liberă: Dar cetăţenii aleg deputaţii pentru promisiuni, în primul rând, domnule Busuioc.

Alexei Busuioc: „Despre aceasta și vorbim acum, despre promisiuni. Eu am impresia că mulţi deputaţi ajunşi în Parlament nici ei nu înţeleg, până la urmă, care este scopul lor real în Parlament, cu ce trebuie să se ocupe.”

Europa Liberă: Ziceţi despre dezavantajele uninominalului. Cel puţin, apare o întrebare, cum fac ei fracţiuni în Parlament? Care va fi majoritatea în Legislativ, dacă toţi deputaţii vin din circumscripţii, independenţi?

Alexei Busuioc: „Cum e în Găgăuzia. În viitorii 15-20 de ani Republica Moldova nu este gata pentru votul uninominal.”

Europa Liberă: Dar există şi temerea aceasta, că acest fenomen, corupţia, ar putea să devină mai pronunţat.

Alexei Busuioc: „Sigur. Odată ajuns în Parlament, vezi că nimănui nu-i trebuiești, nu rezolvi nimic absolut, eşti o frunză în vânt acolo. Vine cineva cu o gentuţă sau cu un săculeţ cu bani şi te cumpără într-o parte sau alta şi te „roagă” frumos sau cu de-a sila să votezi cutare sau cutare proiect de lege.”

Europa Liberă: Dar cine ar putea să corupă deputatul: independentul sau lista de partid?

Alexei Busuioc: „Şi unul, şi alta poate să-l corupă. Pentru că uninominalul care va fi poate să aibă o susţinere financiară foarte mare din partea unui partid sau din partea unei persoane. După care, deputatul, când a acceptat să fie corupţi alegătorii, practic, a intrat în jocul cuiva. Odată ajuns în Parlament, numaidecât va fi „independent” şi „liber. Dacă urmăriţi reţelele de socializare, eu nu am făcut niciun comentariu referitor la alegerea preşedintelui. Eu am fost total în dezacord ca preşedintele ţării să fie ales prin vot nominativ, deşi eu ştiu că 90% vor să aibă preşedintele lor. Acum jumătate de ţară de alde mine, care nu acceptăm actualul preşedinte şi nu îl vedem în nicio formă... E clar că populaţia atunci a vrut preşedinte ales. Eu voiam altceva. Eu am vrut atunci președintele să fie ales de un număr mai mic de deputați pentru că nu poate fi a treia persoană din stat, preşedintele ţării, mai sus decât guvernul. Guvernul e ales cu 51 de mandate, dar preşedintele trebuia să fie ales cu peste 60. Guvernul este cel mai important într-un regim parlamentar. Punct la linie. Acum cu Parlamentul. Exact acelaşi lucru, dacă mergem pe sistemul actual, eu aş vedea pragul electoral micşorat pentru partide. Şi doi, cel mai important: controlul extraordinar de minuţios asupra finanţării partidelor. CEC are puterea de a verifica şi, când are dovadă sigură că partidul „X” sau „Y” a fost finanţat cu bani cash de undeva, să scoată din cursa electorală partidul „X” sau „Y’.”

Europa Liberă: Dar există păreri că, totuşi, s-a cerut mult să se obţină măcar cât se poate. S-a cerut modificarea întregului sistem electoral, ca să se ajungă la sistemul mixt, jumătate din deputaţi să fie aleşi pe circumscripţii uninominale, iar cealaltă jumătate să rămână pe listă de partid. Se zice că chiar un proiect din acesta ar fi ajuns alături de celălalt la Comisia de la Veneţia pentru expertiză.

Alexei Busuioc: „Eu nu ştiu. Dar ştiu că în aceeaşi oală nu poţi face şi salată, şi borş. Eu nu ştiu cum va funcţiona. Reiese că, dacă un partid va lua un pic mai mult, va începe să-i coopteze pe independenţi, ca să-i bage în fracţiunea lor. Eu chiar nu văd lucrurile acestea bine. Să păstrăm sistemul pe care îl avem acum, dar cu aceste două elemente: scăderea pragului electoral, plus verificarea foarte minuţioasă din partea CEC, să aibă nişte împuterniciri să verifice partidele.”

Europa Liberă: Un alt semn de întrebare ridica şi felul cine şi cum creează aceste circumscripţii uninominale.

Alexei Busuioc: „Sigur. Acolo e altă chestiune care iar pune un semn mare de întrebare: cum?”

Europa Liberă: Şi răspunsul dumneavoastră care e? Circumscripţiile cum ar putea să fie formate?

Alexei Busuioc: „Eu nu ştiu. Conform numărului de populaţie, dar și aici sunt întrebări. Şi cum facem cu cetăţenii din stânga Nistrului? Eu ştiu că cetăţenii din stânga Nistrului astăzi au preşedintele lor în Republica Moldova. Şi nu aş vrea să excludem cetăţenii din stânga Nistrului. De fapt, „gangrena” aceasta care s-a început cu Transnistria trebuia demult să o lăsăm în partea aceea. Noi trebuie să ne dezvoltăm singuri, Republica Moldova fără Transnistria, aici să fie drumuri bune, infrastructură, locuri de muncă, pensii ş.a.m.d. După care ar începe efectul zidului de la Berlin. Ei singuri vor veni, dacă vor dori. Dar noi nu trebuie să umblăm cu ţucalul după toţi: „Vă rugăm frumos...”. „Inspiraţia” masivă în Găgăuzia vine şi din Transnistria, că sunt acolo câţiva băieţi care dorm şi visează la chestiile acestea.”

Europa Liberă: La Comrat?

Alexei Busuioc: „Da. Dacă Găgăuzia avea măcar un kilometru legătură terestră cu Transnistria, astăzi era la sud complet altă geografie şi altă realitate. Ei sunt în „adormire”. Acum mulţi primari, care vedem că investeşte masiv comunitatea europeană în Găgăuzia în drumuri, în infrastructură, în tot...”

Europa Liberă: Se zice că se investeşte să se poată oferi drept model de soluţionare a crizei transnistrene după cel găgăuz.

Alexei Busuioc: „E greşeală mare. Eu sunt pe lângă Găgăuzia, pe acolo, şi pe mine mă apucă invidia. De ce nu m-a făcut mama găgăuz, să fiu şi eu acolo primar undeva, ca să profit de chestiile acestea? Ai acolo mult mai multe oportunităţi ca să faci satul ca lumea. Şi noi, cei din jur, ne uităm că acolo e infrastructură, apeduct, canalizări, iar noi umblăm şi cerşim la Chişinău. Astăzi în Găgăuzia poţi să bagi nu milioane, dar miliarde, ei sunt în „adormire”. Când fratele din Moscova zice: „Fire!” [foc], să ştiţi că ei au o armată întreagă în Găgăuzia. Poţi să bagi miliarde azi în Găgăuzia, că ei totuna se vor uita în partea cealaltă. Soluţia care e? Împrejurul Găgăuziei, începând cu Cahul, Cimişlia, Cantemir, Taraclia, noi începem să ne dezvoltăm, să facem drumuri, canalizaţie, apeducte, iluminări stradale, creăm locuri de muncă. Găgăuzii, când vor vedea: „Stai un pic, noi cu autonomia noastră, cu ruşii noştri în partea cealaltă, dar europenii masiv bagă bani în aceştia, de ce să nu bage şi în noi?”. Şi atunci doar, peste vreo zece ani, după ce facem o infrastructură ca lumea, găgăuzii încet-încet se vor reorienta. Dar la ora actuală, felul în care îi alintăm noi pe toţi este o politică greşită a statului.”

Europa Liberă: Revenim la nevoia unor oameni de calitate care trebuie să ajungă în Parlamentul Republicii Moldova. Eu am fost şi la Capaclia, am discutat cu foarte mulţi săteni de ai dumneavoastră şi părerile lor sunt proaste despre partide, nu au încredere în politicieni şi în partide. Cum să recâştige încrederea din partea cetăţeanului formaţiunile politice?

Alexei Busuioc: „Un partid care s-a discreditat înapoi nu se mai întoarce. Cetăţenii la capitolul acesta pedepsesc foarte dur.”

Europa Liberă: Mulţi dintre localnicii dumneavoastră cred că s-a făcut business şi din partidele politice.

Alexei Busuioc: „Astăzi în Republica Moldova cel mai mare business este politica.”

Europa Liberă: Şi, când îi întrebi pe oameni câte formaţiuni politice există în Moldova, habar nu au sau se crucesc când le spui că sunt 45 de partide.

Alexei Busuioc: „Eu voi vota în viitorul Parlament un partid unde nu a fost niciun deputat. Dacă văd un singur deputat care a fost într-o legislatură sau un singur ministru, eu partidul acesta niciodată nu îl voi vota.”

Europa Liberă: Aşa spune şi majoritatea cetăţenilor.

Alexei Busuioc: „Dacă gândesc aşa majoritatea cetăţenilor, este şansa ca noi să avem un Parlament cât de cât curat. Noi avem deputaţi care de 25 de ani sunt în Legislativ. Dacă îi iei mandatul, el nu mai ştie ce să facă pe pământul acesta. Cred că s-ar sinucide, îşi desenează pe mână „balena albastră” şi sare de pe undeva. El nu ştie ce să facă în viaţa de zi cu zi. Dacă îl laşi fără mandat, el nu știe.”

Europa Liberă: Se mai discută şi referitor la câţi deputaţi ar trebui să aibă Parlamentul Republicii Moldova. Părerile se împart, unii spun că 101 pentru un stat mic şi sărac e prea mult. Au apărut şi idei că ar fi bine să fie redus numărul deputaţilor până la 71, alţii spun până la 53 de deputaţi.

Alexei Busuioc: „Astăzi, dacă cineva mai crede că Transnistria este Republica Moldova ori nu înţelege nimic, ori o face pe prostul. Deci, cred că numărul deputaţilor este prea mare.”

Europa Liberă: Următoarea legislatură se va deosebi cu ceva de deputaţii de azi sau de cei de ieri?

Alexei Busuioc: „Nu cred. Condiţiile nu sunt favorabile pentru o schimbare.”

Europa Liberă: Dar, pe lângă persoanele compromise, totuşi, se mai găsesc mult mai multe persoane despre care se zice că ar fi integre, că ar merita să obţină un mandat de deputat.

Alexei Busuioc: „Astăzi nicio persoană integră nu va ajunge la putere. Dacă tu nu ai dosar sau ceva cu care să te ţină dedesubt, niciodată în viaţă nu vei ajunge la putere.”

Europa Liberă: Oamenii buni nu ai nicio şansă să nimerească în Parlament, să fie promovaţi de către cetăţenii cu drept de vot?

Alexei Busuioc: „Îmi pare rău să spun, nu, eu nu văd că ar avea șanse. Oamenii buni, cinstiţi, nu vor fi promovaţi şi nu vor ajunge în Parlament. Mulţi poate ar vrea, dar ei sunt persoane care stau cu picioarele pe pământ şi văd de jos foarte bine. Ei înţeleg şi nici nu se lansează în politică.”

Europa Liberă: Şi de ce nu vor să ia soarta bucăţii acestea de pământ în mâinile lor?

Alexei Busuioc: „Cum să o ia, dacă o ia altul prin alte metode? Prin bani, prin şantaj, prin sperietură ş.a.m.d. Îţi face un dosar din nimic, din zero.”

Europa Liberă: Și chiar toată lumea trăieşte cu frica că are dosar şi poate fi şantajat şi nu are nicio şansă?

Alexei Busuioc: „Atât timp cât tu nu ştii încă ce înseamnă dosar şi frica că mâine pot veni să te ia şi să te închidă, putem gândi aşa cum gândim noi cu dumneavoastră. Având cineva un dosar, gândește altfel pentru că fiecare om are frica de a nu fi arestat. El are familie, are niște planuri.”

Europa Liberă: Dar au mai fost asemenea ani în istorie şi ştiţi care a fost finalitatea.

Alexei Busuioc: „Soluţia eu o văd doar în implicarea masivă a comunităţii europene. Noi la CALM am avut şedinţa cu colegul nostru, primarul de la Basarabeasca, care a fost arestat. Și am ajuns la concluzia că aici nu prea găsim cu cine să discutăm. Şi vom face exact cum am făcut cu Legea finanţelor publice locale, începem a bate în Strasbourg. Şi Strasbourgul cu Bruxellesul vor bate în Chişinău. Scăparea noastră, oricât ar părea de straniu, nu este în ţară. Soluţia noastră e în afara ţării, în Europa.”

Europa Liberă: La împlinirea celor 100 de zile de activitate, preşedintele Igor Dodon a promis că va convoca un referendum în toamnă, la care patru probleme vor fi scoase la judecata cetăţenilor. Câtă dreptate are şeful statului, când încearcă să cheme populaţia să îl ajute să rezolve probleme?

Alexei Busuioc: „Despre „năzbâtia” pe care a făcut-o acum cu decretul acesta, rămâne să vedem ce spune Curtea Constituţională, dacă este sau nu constituţional.”

Europa Liberă: Preşedintele are dreptul să iniţieze referendumuri, pentru că ele sunt consultative.

Alexei Busuioc: „Eu cred că aceştia sunt bani aruncaţi pe fereastră, dar, mă rog. Pentru mine el nu este preşedinte. Dacă domnul Dodon consideră că în felul acesta va recâştiga simpatia mai multor alegători... M-aţi întrebat odată ce ar trebui să facă domnul Dodon ca să câştige simpatia mea. Astăzi vă spun cu certitudine: nimic nu mai poate face. Dacă vreo două luni în urmă am zis că ar putea să recâştige în faţa mea o autoritate, astăzi afirm cu certitudine că nu mai are nicio şansă. Şi de alde mine sunt foarte mulţi dezamăgiţi.”

Europa Liberă: Şi, în concluzie, Moldova iese din mlaştina în care a nimerit sau se scufundă şi mai mult?

Alexei Busuioc: „Dacă aderăm la comunitatea europeană, noi avem şansă să ieşim din mlaștină. Începem a patina pe loc, fără comunitatea europeană...”

Europa Liberă: Dar Moldova e pregătită să depună, cel puţin, o cerere de aderare?

Alexei Busuioc: „Parlamentul hotărăşte chestiile acestea și guvernul, care este ales de către Parlament, trebuie să aibă luciditate. Eu, totuşi, sper că şi în guvern, şi în Parlament pot fi câteva minţi luminate care, în ciuda la toate care se petrec în jur, să scoată ţara din mocirlă. Aceasta ne poate reuși numai cu ajutorul comunității europene. Noi altă soluţie nu avem.”