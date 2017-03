În Rusia, un activist al opoziției spune că procuratura a cerut blocarea mai multor site-uri care îndemnau la noi proteste antiguvernamentale

Un susţinător al liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi, Vladislav Zdolnikov a anunţat că Procuratura Generala a Rusiei a cerut agenţiei federale care reglementează comunicațiile prin internet sa blocheze mai multe siteuri si utilizatori ai reţelelor de socializare care îndemnau la proteste de strada antiguvernamentale pentru 2 aprilie. Au fost blocate două înregistrări video pe Youtube, doua publicaţii pe reţeaua Vkontakte si un cont pe LiveJournal. Apelurile transmise in aceste materiale cereau demisia premierului Dmitri Medvedev, încetarea operațiunilor militare in Ucraina si Siria, amnistierea lui Aleksei Navalnîi si plata de compensaţii pentru activiştii arestaţi in timpul protestelor de la Moscova din 26 martie, când poliția a reţinut in jur de 1000 de persoane.