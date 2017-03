Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Trump cere imunitate

Presa americana relateaza ca fostul consilier pentru securitate nationala Michael Flynn ar fi spus FBI-ului ca accepta sa depuna marturie cu privire la interventia Rusiei in alegerile americane, doar daca i se ofera imunitate juridica. Care este contextul acestei cereri?

Generalul in retragere Michael Flynn a demisionat in februarie dupa ce s-a constatat ca l-a indus in eroare pe vice-presedintele Pence cu privire la contactele sale cu ambasadorul Rusiei la Washington, Sergey Kislyak.

Wall Street Journal relateaza ca nici FBI-ul si nici comisiile Congresului care investigheaza amestecul Rusiei in alegeri nu ar fi acceptat oferta lui Flynn de a depune marturie in schimbul imunitatii. Avocatul generalului Flynn a aratat ca acesta are ceva de spus cu privire la tema investigatiilor si ca o va face daca conditiile o permit. Avocatul a explicat ca generalul in retragere, care are o ilustra cariera in fortele armate a fost atacat si acuzat in presa si ca exista apeluri de la membrii in Congres ca sa fie deferit justitiei. Avocatul a mai spus ca „nici o persoana rezonabila, care beneficiaza de serviciile unui avocat, nu depune marturie intr-un mediu atit de polarizat politic, caracterizat de vinatoare de vrajitoare, fara sa obtina asigurari prealabile ca nu va fi deferit justitiei”.

Fostul sef al campaniei lui Trump, Paul Manafort, si ginerele presedintelui care este acum consilier la Casa Alba, Jared Kushner, s-au oferit voluntar sa depuna marturie in Congres cu privire la legaturile lor cu Rusia, in contextul alegerilor. La fel au procedat si analistul Roger Stone si consilierul prezidential Carter Page, toti nesolicitind imunitate.

Directorul FBI, James Corney, a confirmat ca agentia investigheaza amestecul Rusiei in alegeri si legaturi intre campania lui Trump si Moscova.

Dupa ce a demisionat, au iesit la iveala informatii ca Michael Flynn ar fi primit zeci de mii de dolari de la citeva firme rusesti, inainte de a-i deveni consilier de campanie lui Trump.

Fostul general a discutat si despre posibila extradare a lui Fethullah Gulen, in afara procesului legal, clericul, respectiv, care traieste in America, fiind acuzat de regimul de la Ankara de incercare de lovitura de stat. Firma lui Flynn a fost angajata sa faca lobby pentru Turcia, tot inainte de campania electorala.

In luna septembrie, cind un asistent al lui Hillary Clinton a cerut imunitate pentru a depune marturie in cazul serverului privat al candidatei democrate, Flynn declara: „Daca ti se ofera imunitate, inseamna ca probabil ai comis un delict”.