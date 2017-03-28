Референдум и после него

Вечером 28 марта президент РМ Игорь Додон провел пресс-конференцию по итогам первых ста дней нахождения на посту. Строго говоря, этот символический срок истекает 2 апреля, но вряд ли оставшиеся дни что-либо существенно изменят. Тем более что, как показал сам глава государства, общение с журналистами было лишь поводом красиво оформить серьезный информационный повод, а именно публичное подписание указа о проведении консультативного референдума по ряду вопросов, которые президентская администрация активно продвигает с самого момента вступления Игоря Додона в должность.

Итак, на плебисците, который планируется провести 24 сентября, гражданам Республики Молдова предстоит ответить на четыре вопроса:

1. Согласны ли вы аннулировать закон, обязывающий граждан РМ выплачивать украденный миллиард?

2. Согласны ли вы с расширением полномочий президента РМ в части роспуска им парламента?

3. Согласны ли вы с сокращением числа депутатских мест – со 101 до 71?

4. Согласны ли вы с введением дисциплины «История Молдовы» в школьную программу?

Последний вопрос в моем понимании носит идейно-символический характер, поэтому я не буду его анализировать в настоящей публикации. Третий вопрос носит скорее технический характер и является закреплением второго вопроса в случае его поддержки гражданами. Поэтому я сосредоточусь на первых двух формулировках.

В самом деле, «закон о миллиарде» - это, не кривя душой, самый циничный акт издевательства над жителями Молдовы, перед которыми уже третий год разыгрывается фарс под названием «расследование кражи века». Вроде все всё знают и понимают, но наказания виновных нет, следствие ведется непонятно где, кем и зачем, а в итоге компенсировать пропажу должны те, у кого эти деньги украли! Будет очень странно, если обворованный народ, придя к урнам, не поддержит идею об аннулировании закона. Нет особых сомнений и по части инициативы о расширении президентских полномочий. Если судить по опросам, Игорь Додон пользуется поддержкой граждан, то есть существующий кредит доверия позволяет ему рассчитывать на получение дополнительных рычагов.

Однако проблема кроется не в народной воле как таковой – она будет, скорее всего, в пользу президента. И даже не в препятствиях, которые власть непременно станет чинить. Проблема начнется утром 25 сентября – как реализовать народную волю? Для начала сам Додон объяснил, почему выбор пал на консультативный, а не конституционный, то есть юридически обязывающий референдум. Этот более сложный тип плебисцита требует гораздо более длительной подготовки – одних подписей нужно 360 тысяч. Президент прозрачно намекнул, что тратить на это время… нет времени. То есть он понимает, что бесконечно обещать народу перемены нельзя – кредит доверия имеет свойство быстро таять.

По словам главы государства, он дождется официального признания итогов референдума и если, к примеру, народ поддержит инициативу о расширении полномочий, не позже октября будет подписан указ о роспуске парламента. Но опять же – каким образом Додон «сломает» неуступчивых депутатов? Уж не повторится ли в Кишиневе сценарий Москвы октября 1993 года? Вероятнее всего, останутся те же два пути: апеллирование к внешним партнерам и призыв к народу о поддержке. На пресс-конференции президент демонстрировал уверенность, и только он знает, когда и как он будет «ломать» ситуацию в свою пользу. А еще он явно имеет какие-то тылы, которые позволяют ему быть уверенным в достижении поставленной цели.

Во всяком случае, на ближайшие полгода Молдове обеспечена нескучная жизнь. Президент готовит принципиальный для себя референдум, Плахотнюк семимильными шагами собирает подписи в поддержку перехода к одномандатной избирательной системе. (Кстати, а кто возьмет на себя смелость усомниться в достоверности более чем полумиллиона подписей, собранных за какие-то три недели?) Сегодня Додон дал понять, что не боится открытой конфронтации с правительством и парламентом. Но власть тоже умеет огрызаться. Кто кого? Время пошло.

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă