Avortul, Biserica și UE

Când memoria nu marșul împotriva avorturilor are loc de câțiva ani în jurul datei de 25 martie, când ortodocșii sărbătoresc Buna Vestire, adică ziua în care Arhanghelul Gabriel a anunțat că Fecioara Maria îl va concepe pe Isus.

Organizatorul pe hârtie al marșului este „Asociația Studenți pentru Viață”, inițiată de Universitatea de Teologie din București. Lucrurile sunt puse în practică de marea Coaliție pentru Familie din care fac parte în jur de 50 de organizații neguvernamentale, asociații ale părinților, ale bolnavilor cronici, dar mai ales organizații ale bisericilor creștine recunoscute în România. Biserica Ortodoxă susține mai mult sau mai puțin zgomotos toate inițiativele Coaliției pentru Familie, Coaliție care s-a validat public militând pentru păstrarea orelor de religie în școli și licee, în ciuda unei decizii a Curții Constituționale.

Pare evidentă legătura intrinsecă dintre Biserica Ortodoxă Română și Coaliția pentru Familie, încât s-ar putea crede că ideile pe care cea din urmă le pune în practică vin dinspre înalții prelați.

„Marșul pentru viață” care a avut loc la sfârșitul săptămânii a adunat probabil mai mult de zece mii de oameni în toată țară, iar Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a declarat că „binecuvântează și sprijină spiritual” manifestația. La Cluj, mitropolitul Andrei Andreicuţ s-a fotografiat în fața unei uriașe pancarte pe care scria „Eu, tu, noi/ am fost odată embrioni” și a declarat că România nu s-ar prăbuşi demografic ”dacă toate tinerele familii ar avea măcar câte trei copii: unul pentru tata, unul pentru mama şi unul pentru ţară şi biserică”. Arhiepiscopul Tomisului a participat la marșul din Constanța și le-a spus oamenilor că măsurile contraceptive sunt un păcat, iar la București, Gigi Becali, patronul echipei de fotbal Steaua, a venit în costum popular crezând că în acest fel poate fi mai convingător.

Manifestarea a fost pregătită din vreme cu mai multe videoclipuri, cu anunțuri pe rețelele de socializare rostogolite neașteptat de mult și de repede. Militanții antiavort sunt în general aceiași care susțin schimbarea definiției pe care Constituția o dă familiei, în așa fel încât să apară în clar faptul că homosexualii nu vor avea niciodată voie să se căsătorească în România. 3 milioane de români au semnat petiția Coaliției pentru Familie în acest sens, iar parlamentul majoritar socialist pregătește un referendum.

Radicalizarea împotriva avorturilor pare un exces greu de înțeles într-o țară în care femeile au fost obligate să procreeze un sfert de secol, fără să aibă la îndemână niciun fel de metode contraceptive. Politica demografică a lui Nicolae Ceaușescu a debutat în 1966 cu vestitul Decret 770 care scotea în afara legii avorturile. Până la începutul anului 1990, când a fost abrogat, acest decret ar fi dus, conform statisticilor comuniste la moartea a cel puțin 10.000 de femei și la nașterea a peste două milioane de copii nedoriți. E greu de crezut că memoria se pierde atât de repede și că o îndoctrinare poate fi înlocuită cu alta, atât de ușor

Clivajul între cei care susțin marșurile pentru viață și cei care ar prefera predarea educației sexuale în școli crește de la an la an. Tradiționaliști vs. progresiști ar putea însemna în România și o scădere a euroentuziaștilor, ceea ce deja se întâmplă, conform sondajelor de opinie. Pe acest fond, PSD vrea să organizeze referendumul de modificarea pentru salvarea familiei tradiționale. Biserica a împins acest subiect încet-încet, până când a fost pus pe agenda publică. Rămâne de văzut dacă va repeta aceeași schemă și în privința avortului.