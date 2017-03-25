Европа в поворотной точке. Часть 1

25 марта в Риме прошел юбилейный саммит Европейского Союза. В итальянской столице торжественно отметили 60-летие со дня подписания Договора, заложившего основу Союза. Объединение из шести государств, разросшееся до 28 и волею Британии сократившееся до 27, как раз по причине «Брексита» не столько подводило итоги, сколько с тревогой смотрело в будущее, признавая свои ошибки.

По итогам римского саммита лидеры 27 стран подписали Декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах. Как сообщил «Коммерсанту» дипломатический источник в Совете ЕС, европейские лидеры подчеркнули в Декларации «приверженность работать в единстве». «Ожидается, что лидеры обяжут себя работать над «римской повесткой», которая будет включать такие направления, как безопасная Европа, процветающая и устойчивая Европа, социальная Европа и более сильная на мировой сцене Европа», - заявил дипломат.

Как сообщает РИА Новости, в принятом документе допускается возможность развития Европы разными темпами и с разной интенсивностью. В числе приоритетов на будущее лидеры Евросоюза назвали безопасность и защиту, процветание и экономический рост, социальную политику и сильные позиции на международной арене. Укреплять оборону и безопасность европейские лидеры собираются в сотрудничестве с НАТО, но при этом будут учитываться индивидуальные обстоятельства стран-членов Союза.

По итогам саммита глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что принятие Римской декларации является «началом перемен для ЕС». Он заверил всех в продолжении существования ЕС, несмотря на «Брексит» и прочие трудности. В то же время он подчеркнул, что члены ЕС не утратят национального суверенитета. «Мы никогда не увидим Европейский союз государством. Мы и не находимся на пути огосударствления – по примеру США... Европу можно убить, если добиваться уравниловки», - цитирует Юнкера «Коммерсант».

Между тем, председатель Европейского парламента Антонио Таяни, выступая на римском саммите, признал ошибки в политике ЕС. «Мы не устали от Европы, но мы хотим, чтобы она работала лучше. К сожалению, было сделано много ошибок, наш союз еще не совершенен. Его часто разделяют проблемы, он неэффективен и чрезмерно бюрократизирован», - цитирует итальянца РИА Новости.

Но юбилейная встреча 27 европейских лидеров – это лишь вершина айсберга. В течение нескольких недель Европа пережила ряд неприятных моментов, ставивших под сомнение ее способность удержать и укрепить единство. Во-первых, это всё тот же «Брексит», который стал реальностью, - королева Елизавета подписала соответствующий закон, и 29 марта Тереза Мэй официально уведомит Брюссель о запуске Статьи 50 Лиссабонского договора по выходу из Евросоюза. Во-вторых, это демарш Польши на саммите в Брюсселе 10 марта. Премьер Беата Шидло отказалась поддержать предложение о продлении до 2019 года полномочий ее же соотечественника Дональда Туска на должности председателя Европейского Совета («президента ЕС»). Это было связано с сугубо внутренними польскими разборками – ненависть к Туску со стороны правящей в Польше партии Ярослава Качиньского, но осадок, как говорится, остался. В-третьих, 6 марта в Версале уходящий президент Франции Франсуа Олланд принял лидеров Германии, Италии и Испании, и этот неофициальный мини-саммит больших боссов ЕС вызвал ревность со стороны ряда стран «новой Европы», что также не прибавило поводов для оптимизма.

О чем же говорили Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Паоло Джентилони и Мариано Рахой? Хозяин Елисейского дворца дал большое интервью ряду ведущих европейских газет: французской Le Monde, британской The Guardian, итальянской La Stampa, испанской La Vanguardia, немецкой Sueddeutsche Zeitung, а также польской Gazeta Wyborcza. Помимо прочего, Олланд признал, что Евросоюз находится «в поворотной точке».

«Перезапуск европейского проекта предполагает четкий выбор одной из форм его организации. Европа «двадцати семи» не может быть однородна. Очень долго идея о том, что Европа может быть разной, развиваться разными темпами, вызывала мощное сопротивление. Но сегодня это представляется необходимостью. В противном случае Европа взорвется», - сказал французский президент, добавив, что альтернативы этому нет.

Не менее откровенно Олланд заявил, что некоторые страны ЕС «никогда не войдут в еврозону». Не называя конкретных стран, он отметил, что как раз по этой причине нет необходимости «ждать, чтобы углублять экономический и валютный союз». «Если мы будем всё время стремиться делать всё одновременно двадцатью семью странами, мы рискуем не сделать абсолютно ничего», - добавил президент Франции.

Между тем, высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров «фантастической четверки» в Версале, рассказал изданию «Politico», что лидеры Франции, Германии, Италии и Испании сосредоточились на анализе документа, переданного Юнкером и касающегося пяти возможных сценариев развития ЕС. По словам цитируемого источника, участники встречи отдали явное предпочтение сценарию №3 – «многоскоростная Европа». «…Он предлагает более тесное сотрудничество стран в той степени, в которой готова действовать каждая из них по таким вопросам, как оборона, безопасность, налогообложение и социальная политика», - рассказал собеседник.

Продолжение следует

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