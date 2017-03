La 60 de ani, Uniunea Europeană se îndreaptă spre o Uniune cu „ritmuri diferite” ?

La Roma are loc summitul Uniunii Europene marcând 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care stă la baza actualei Uniuni. Un summit sub semnul Bextitului – pentru că Marea Britanie este absentă de la reuniune. Și care risca să fie subminat și de alte tensiuni interne, cum ar fi confruntarea cu guvernul ultra-conservator de la Varșovia, care s-a opus (fără succes) realegerii polonezului Donald Tusk la conducerea Consiliului European. Sau cu Grecia, țară care după ani de zile supraviețuiește, financiar, numai datorită Uniunii Europene dar și sub controlul strict al Bruxelleului. Pe lângă Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.

Cu toate acestea, cele 27 de țări membre au căzut de acord asupra textului declarației finale de la Roma, care va proclama unitatea și "viitorul comun". O Uniune "care să țină cont de diversitatea sistemelor naționale și de rolul esențial al partenerilor sociali".

Un punct central de controverse este ideea unei Europe cu mai multe viteze, care a prins contur mult mai clar după după Brexit și este sprijinită de Germania, Franța și Italia . Dart criticată vehement de țările central și est europene din UE care se tem că „vor fi lăsate” pe dinafară, indifferent de eforturile pe care le-ar face pentru a ține pasul cu restul țărilor care vor să ducă integrarea la un nou nivel, financiar și politic.

Declarația de la Roma nu menționează o Europă cu "mai multe viteze", ci numai cu "ritmuri diferite".