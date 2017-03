Constantin Codreanu: Am obţinut acordul guvernării să modificăm legea cetăţeniei române printr-o ordonanţă de urgență

În dialog cu politicianul originar din R.Moldova, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților de la București, aflat în vizită la Chișinău.

Constantin Codreanu: „În ziua în care reprezentanţii celor două guverne s-au întâlnit la Piatra-Neamţ, eu am avut o serie de întâlniri aici, la Chişinău, cu o parte dintre miniştri. Şi am vorbit punctual despre lucruri pe care le putem face. Şi ceea ce mi-am dorit eu dintotdeauna, să existe un pragmatism în relaţiile dintre cele două state româneşti, şi anume poduri fizice, infrastructură comună, chiar şi competiţii sportive comune. M-am întâlnit cu ministrul Tineretului şi Sportului, m-am întâlnit şi cu ministrul Transporturilor şi Dezvoltării Infrastructurii şi cu mesajul acesta am venit. Pentru că, dacă tot sunt din Republica Moldova, dacă tot reprezint cetăţenii români de aici în Parlamentul României şi mai mult decât atât, am şi o comisie pe care o prezidez, de ce să nu facem lucruri profitând de această nu doar tribună, ci de acest instrument parlamentar, care înseamnă inclusiv presiune pe miniştri şi de acolo, şi de aici.”

Europa Liberă: Din anii ’90 tot se insistă pe ideea că de la podurile de flori trebuie de trecut la poduri adevărate, care nu numai să lege simbolic cele două state, dar cetăţenii să vadă că se întâmplă lucruri fireşti.

Constantin Codreanu: „S-au schimbat, totuşi, nişte lucruri, pornind măcar şi de la faptul că s-a liberalizat circulaţia între cele două state. În acelaşi timp, dacă tot vorbim de lucruri pragmatice care să se întâmple în viitorul apropiat, plec de la ministrul Transporturilor de la Chişinău, de exemplu, cu necesitatea de a interpela partea română privind situaţia podului de la Fălciu, Cantemir. Mai plec cu o întrebare din partea ministrului Transporturilor de la Chişinău pentru cel de la Bucureşti legată de un acord care a existat între România şi Republica Moldova, dar care a fost denunţat de partea română în mod unilateral. Şi sunt multe alte lucruri pe care să le facem în mod pragmatic. Pentru că aceasta am făcut-o de la începutul mandatului meu, de aceasta suntem în Republica Moldova mai mulţi deputaţi, senatori şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ca să dăm acest mesaj. Sărbătorim când este de sărbătorit, dar să şi muncim când trebuie să muncim.”

Europa Liberă: Implementarea proiectelor necesită costuri. Şi nu sunt bani puţini ca un proiect să prindă viaţă. E disponibilă România să sacrifice banii pentru a implementa aceste proiecte în energetică, infrastructură, mediu, cooperarea transfrontalieră?

Constantin Codreanu: „România deja a început să doneze sume de bani pentru anumite proiecte de infrastructură, inclusiv în Republica Moldova. Dar, în primul rând, când vorbim despre colaborarea dintre cele două state, să nu uităm că trebuie să vorbim şi despre bani care vin din afara României, despre bani care vin de la Comisia Europeană, despre fonduri transfrontaliere care să fie aplicate şi la nivel local, nu doar la nivel naţional, ci şi între cele două comunităţi. Să nu uităm că există şi o hotărâre de guvern care permite consiliilor judeţene să asiste financiar consiliile raionale, acele acorduri de înfrăţiri care au pornit şi care trebuie să continue. În acest sens, de exemplu, am făcut o interpelare la Ministerul Afacerilor Externe, ca să ştiu situaţia exactă a acordurilor de înfrăţire dintre cele două state şi să putem impulsiona, ca să ajungem acolo unde ne dorim, de fapt – această relaţie pragmatică şi aducătoare de beneficii pentru ambele părţi.”

Europa Liberă: Comisia Europeană sprijină darea în folosinţă a gazoductului Iaşi-Chişinău.

Constantin Codreanu: „Exact.”

Europa Liberă: Credeți că, aşa cum s-a promis chiar în cadrul acestei şedinţei a celor două executive, până la finele lui 2018 gazul românesc va ajunge la Chişinău?

Constantin Codreanu: „Aşa am auzit şi eu această declaraţie, cum că acest proces va fi grăbit. Şi îmi doresc să fie grăbit. Și să ajungem să nu mai depindem de gazul rusesc, care se transformă în Republica Moldova într-un soi de presiune şi să avem gazul românesc care să vină în Republica Moldova. Sper că da, sunt optimist şi din partea Partidului Mişcarea Populară vom face presiuni ca aceste lucruri să se întâmple.”

Europa Liberă: Numele lui Constantin Codreanu se identifică cu al unui unionist înflăcărat. Acum, când bateţi pe la uşile ministerelor, cum sunteţi primit?

Constantin Codreanu: „Aveţi dreptate. Dar e important în activitatea aceasta politică să ştii cum să prezinţi mesajul, să ştii cum să-l ambalezi. Şi o dovadă a acestui fapt este şi votul care a permis ca în România să existe 27 martie zi naţională, pentru a sărbători unirea Basarabiei cu România. În rest, eu nu renunţ. Dacă nu mi se deschide uşa, intru pe geam. Şi atunci când m-am cerut, m-am autoinvitat la şedinţa comună a celor două guverne, dar premierul Grindeanu a spus că participă doar membrii guvernului, atunci am mers pe altă cale. Şi am venit, şi am avut întâlniri directe cu miniştrii. Astăzi am fost la o întâlnire cu cei de la APIA. Adică, lucrurile pot fi făcute uneori acolo unde unii nu cred că pot fi făcute.”

Europa Liberă: Coaliţia majoritară din Parlamentul de la Chişinău are aceeaşi voce, când e vorba să ia o atitudine despre acest curent unionist?

Constantin Codreanu: „Nu ştiu. Mai nou am văzut că premierul spune că suntem inimi gemene. Să vedem ce urmează.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să urmeze?

Constantin Codreanu: „Să înţelegem foarte clar că fără România nu există niciun fel de viitor pentru Republica Moldova. Trebuie să mergem pe calea reunificării pentru a ajunge acolo unde ne dorim, în Uniunea Europeană şi NATO. În acelaşi timp, înţeleg că trebuie să-i ţinem aproape pe cei care se orientează doar pe vectorul european. Și împreună să prevenim o deraiere şi guvernamentală spre acel vector estic pe care, din păcate, l-a îmbrăţişat actualul preşedinte al Republicii Moldova, care face foarte mare tam-tam din această chestiune, dar fără niciun beneficiu pentru cetăţenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Atât socialiştii, cât şi comuniştii, insistă pe ideea că ar trebui relaţia moldo-română să se reducă la cunoscuta frază: „Frate, frate, dar brânza e cu bani”.

Constantin Codreanu: „În cazul dat ar cam pierde fratele acestălalt. Pentru că România a ajuns să fie, în primul rând, şi donator, dar în al doilea rând, şi consumator de bunuri care ies din Republica Moldova. Şi România, şi celelalte state din Uniunea Europeană, să ne uităm pe cifre, pentru că vom vedea că cele mai multe exporturi acum merg în România din Republica Moldova şi nu doar din Republica Moldova, atenţie!, chiar şi din regiunea transnistreană. S-a inversat acel raport şi toate bunurile care se mai produc în Republica Moldova merg înspre Uniunea Europeană, spre Vest. Şi, dacă e să mergem pe principiul acesta, noi am avea doar de pierdut.”

Europa Liberă: Dar această poziţie pe care o are astăzi preşedintele Igor Dodon poate să dăuneze unei cooperări mai strânse între Chişinău şi Bucureşti?

Constantin Codreanu: „Nu. Igor Dodon trebuie ignorat.”

Europa Liberă: Un şef de stat ignorat?

Constantin Codreanu: „Da, cu siguranţă. Mai ales când vorbim de un şef de stat care nu dă decât nişte mesaje neacoperite din punct de vedere al acţiunilor. A promis foarte multe lucruri în campania electorală, este deficitar la a le și pune în practică. În rest, aceste mesaje belicoase nu ajută pe nimeni, nici măcar pe el nu îl ajută, decât poate să-şi menţină acel nucleu dur de oameni care îl votează. Este clar că Igor Dodon este în campanie electorală, se pregăteşte de parlamentarele din 2018. Este păcat că bazinul electoral al lui Igor Dodon se lărgeşte, dată fiind şi propaganda rusească, care este foarte activă în Republica Moldova. Şi să ştiţi că vorbesc despre acest lucru peste tot pe unde merg. Inclusiv într-o recentă vizită în Bosnia şi Herţegovina am spus oamenilor de acolo că situaţia din Bosnia se aseamănă celei din Republica Moldova. Europa dă bani, America dă bani, România dă bani, dar vine Rusia cu Sputnik şi cu Russia Today şi anulează orice efecte posibile.”

Europa Liberă: Pe calea integrării europene Moldova cum ar mai putea fi ajutată de România mai mult decât este?

Constantin Codreanu: „Complicat. Mai mult decât este ar însemna o implicare şi din partea Republicii Moldova tot mai activă în aceste proiecte. Pentru că uneori este mult mai important să vii cu propria iniţiativă şi să ceri bani, decât să vină cineva să bată cu pumnul în masă şi să-ţi spună: „Vino şi ia bani pentru aceasta, pentru aceasta, pentru aceasta”. Cu integrarea europeană, mai ales acum, în această perioadă în care vorbim şi despre Brexit, şi despre Europa cu două viteze, cu mai multe scenarii de evoluţii, este cam complicat. Mai ales că mai avem şi regiunea transnistreană, care a rămas la fel de îngheţată, iar din când în când vedem că se mai şi încălzeşte acest conflict. Deci, concluzia mea este foarte evidentă şi o spun fără a ezita: cred cu tărie în acest crez al meu mai vechi, şi anume faptul că nu există altă soluţie pentru Republica Moldova, decât reunificarea.”

Europa Liberă: Aţi anunţat că aveţi promisiunea ca guvernul de la Bucureşti să dea o ordonanţă de urgenţă în ce priveşte dosarul „Cetăţenia română”. La ce v-aţi referit?

Constantin Codreanu: „Da. Este un lucru cu care mi-am început activitatea de parlamentar. Am avut întâlniri cu toţi actorii care sunt implicaţi în acest dosar al cetăţeniei române şi care în acest moment, pe speţă aceasta a minorilor, afectează sute şi deja mii de cetăţeni români. Am cerut foarte clar celor de la ANC să vină cu un punct de vedere pentru a modifica articolul 9 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române. Şi am obţinut ca, în acelaşi timp, a propos de opoziţie şi putere, acordul celor care sunt la guvernare în România să modificăm legea nu printr-un proiect de lege, aşa cum aş fi putut face eu, individual, ci printr-o ordonanţă de urgență. Că nu am nicio problemă dacă dă PSD această ordonanţă de urgenţă, e important să fie rezolvată problema cetăţenilor. Şi mi s-a promis că în următoarea perioadă se va întâmpla acest lucru, va fi dată ordonanţa de urgenţă.”

Europa Liberă: Ține strict de soarta minorilor?

Constantin Codreanu: „Da. În acest caz se referă strict la soarta celor care sunt afectaţi de faptul că nu au fost incluşi în dosarele părinţilor. Dar, când vorbim de dosarul cetăţeniei române, cu siguranţă, nu este singura problemă. Avem şi acea problemă a transcrierii actelor de stare civilă. Am venit cu o propunere şi, dacă nu va merge iarăşi pe calea aceasta a ordonanţei de urgenţă, voi veni şi cu un proiect de lege, ca să existe posibilitatea ca cei din Republica Moldova, care îşi redobândesc cetăţenia română, să-şi transcrie actele oriunde într-un municipiu, care este şi reşedinţa de judeţ, plus oricare din sectoarele din Bucureşti pentru că acum toate lucrurile acestea se întâmplă la un singur sector. Şi am fost acolo, am văzut ce se întâmplă. E un lucru pe care nu mi-l doresc eu, ca român, în primul rând, pentru că are de suferit imaginea României inclusiv aici, în Republica Moldova. Deci, problemele le ştiu, le cunosc. Sunt foarte multe probleme, într-adevăr. Le mulţumesc celor care mi le semnalează. Şi fac tot ce pot eu şi cer, la rândul meu, atenţie din partea celor care sunt la guvernare să se aplece cu cât mai multă atenţie asupra acestor probleme.”

Europa Liberă: Creşte numărul doritorilor să obţină cetăţenia României?

Constantin Codreanu: „Am semnale că da. Mi-a prezentat şi nişte statistici domnul preşedinte al ANC. A fost o descreştere atunci când regimul vizelor a fost liberalizat în Republica Moldova. Atunci a fost o scădere, dar după această scădere numărul a crescut, pentru că oamenii vor în continuare nu doar să călătorească în Vest, ci să și muncească acolo, lucrul pe care îl oferă acest statut de cetăţean român.”

Europa Liberă: Şi se pare că această experienţă a României a preluat-o Rusia. Pentru că a făcut o declaraţie şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a zis că toţi cetăţenii care s-au născut în URSS ar beneficia de dreptul să solicite cetăţenia rusă.

Constantin Codreanu: „Eu cataloghez gestul respectiv al preşedintelui rus ca un efort de a-şi mai capitaliza politic simpatiile, de ce nu, şi ale viitorilor cetăţeni. Şi nu în ultimul rând, cei care şi-ar fi dorit până acum să aibă cetăţenia rusă, mă refer la cei din Republica Moldova, cu siguranţă, o au deja. Sau dacă nu o au, sunt deja în Federaţia Rusă şi o vor obţine acolo.”

Europa Liberă: E un gest care poate fi comparat?

Constantin Codreanu: „Cu siguranţă, nu. Nu are nicio legătură. Noi ne redobândim un drept pe care l-am avut, noi suntem cetăţeni de drept, de fapt, ai României. Acest drept ni s-a luat. Ori, aici vorbim despre lucruri diferite: URSS, Federaţia Rusă. Sunt lucruri total diferite.”