Новый опрос в Молдове: торжество оптимизма

Давно в Молдове не проводилось социологических опросов международного уровня. И вот наши старые знакомые из американского Международного республиканского института решили порадовать прессу и экспертов свежим исследованием на известную тему: кому в Молдове жить хорошо? Как выяснилось, за минувшие полгода настроения граждан страны заметно улучшились – по ряду позиций наблюдается прямо-таки взлет оптимизма!

Опрос был проведен с 13 февраля по 7 марта 2017 года; он охватил 1510 лиц старше 18 лет по всей Молдове, за исключением Приднестровья. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Финансирование исследования осуществлено Национальным фондом в поддержку демократии – к слову, главным оплотом неоконсерваторов США. Напомню также, что Международный республиканский институт аффилирован с партией «слонов», поэтому данный опрос можно считать работой правящей американской администрации.

По устоявшейся традиции, я начинаю анализ с сакраментального вопроса последних лет: «Считаете ли вы, что Молдова движется в верном направлении?». Если в сентябре 2016 года отрицательный ответ дали 82% людей, то теперь – только 62%. Соответственно, в марте 32% ответили «Да», а в сентябре таких было всего 10%. Связано ли это с проведением первых за 20 лет всенародных президентских выборов? Посмотрим дальше.

Следующий знаковый пункт: как изменилась экономическая ситуация за минувшие 12 месяцев? Полгода назад и сейчас «значительное улучшение» увидел лишь один процент людей (кто же этот загадочный золотой процент?). «Некоторое улучшение» тогда увидели 6%, а сегодня – 16% опрошенных граждан. При этом 35% в марте-2017 констатировали «застой», а в сентябре таких было 25%. Наконец, «некоторое» и «значительное» ухудшение в совокупности отметили 55% в сентябре и 44% в марте. Почти такая же тенденция (порой цифры в пропорциональном отношении совпадают) наблюдается в ответе на вопрос об изменении благосостояния отдельно взятой семьи в Молдове.

В то же время мало что изменилось в разделе основных проблем, которые волнуют жителей страны. Первая тройка всё та же: коррупция (38%), безработица (35%) и низкие доходы/пенсии (34%). Однако в числе проблем, волнующих жителей конкретного города или деревни, на первом месте с большим отрывом значатся дороги – 45%. Между тем, вопрос о коррупции был сформулирован еще раз в более обобщающем виде: «Является ли коррупция большой проблемой для Молдовы?». В сентябре «Да» ответили 96%, а в марте – 94%. Комментарии излишни.

Не особо много поводов для оптимизма и в оценке перспектив молдавской демократии. В сентябре и марте «полностью удовлетворенными» были и остались 2% граждан. «В некоторой степени» довольными тогда были 12%, а сейчас – 24%. Однако совокупное число недовольных изменилось не столь значительно: в сентябре 80%, а сегодня – 71%. Еще более красноречивый показатель – отношение граждан к тому, управляется ли страна в интересах самих граждан или же в интересах отдельных групп? В сентябре 90% респондентов ответили «Групп», а в марте их число уменьшилось всего на один процент.

Но самое интересное начинается в разделе «Политика». Приведу рейтинг доверия граждан к важнейшим государственным и общественным институтам Молдовы:

Молдавская православная церковь – 64% в сентябре и 65% в марте

Армия – 52% и 64% соответственно

Румынская православная церковь – 59% и 62%

СМИ – 50% и 57%

Полиция – 31% и 47%.

А в нижней части рейтинга подлинная революция! Формально оставшись аутсайдерами, самые главные институты власти показали колоссальный рост. Выше всего взлетела президентская администрация – с 10% доверия в сентябре 2016 года до 38% в марте 2017-го. Правительство тоже приобщилось к празднику оптимизма и нарастало себе рейтинг на 10%. А парламент «потяжелел» на 11%. Рейтинг доверия к политическим партиям вырос с 13% до 23%.

Однако уже следующий раздел показывает, что молдавскому правительству не нужно радоваться, ибо «полное» и «некоторое» недоверие к нему испытывают даже больше людей, чем в сентябре! Тогда было 74% совокупного антирейтинга, а сейчас он вырос до 78%. Недалеко ушел и парламент РМ: если в сентябре-2016 90% граждан заявили, что законодательный орган невосприимчив к их требованиям, то сейчас этот показатель снизился лишь до 84%.

Продолжение следует

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