Cuplul de români răniți în atentatul de la Londra se află în continuare în spital

Potrivit site-urilor de stiri din Romania, românca rănita in atacul terorist de miercuri de la Londra de pe podul Westminster se află in stare grava la spital, iar barbatul este doar usor ranit. Poliţia continua sa tina inchisa traficului zona atacului. Agentiile internationale de presa relateaza că poliţia cunoaşte identitatea atacatorului, dar ca ea nu a fost facuta publică. Noaptea trecuta a avut loc un raid al poliţiei la Birmigham şi au fost facute mai multe arestari. Printre cele 40 de persoane ranite in atacul de ieri se afla si trei adolescenti francezi.