Între cei 40 de răniți în atacul terorist de miercuri din apropierea Parlamentului britanic se află și un cuplu de români

Politia londoneza a anuntat că cel putin cinci persoane au fost omorite in atacul terorist de ieri din apropierea Parlamentului Marii Britanii. Poliţia spune ca un un singur barbat - care a fost impuşcat de politie - ar fi organizat atacul, dar nu exclude posibilitatea ca si alti oameni sa fi fost implicati. Numarul celor raniti in atac este de aproximativ 40. Printre raniti se afla si un cuplu de români si trei elevi francezi de 15 si 16 ani. Premierul Marii Britanii, Tereza May, s-a adresat natiunii dupa sedinta cu responsabilii serviciilor de securitate exprimindu-şi compasiunea pentru victime si familiile lor si caracterizind atacul drept „un act maladiv si depravat”. Ea a anuntat ca gradul de alerta de securitate nu va fi însă modificat . Politia nu a dat publicitatii identitatea atacatorului. Atacul a fost condamnat de liderii lumii occidentale – de presedintele Statelor Unite Donald Trump, de secretarul de stat Rex Tillerson, de presedintele Franței, François Hollande, de cancelara Germaniei, Angela Merkel, liderii Uniunii Europene si ai NATO oferind sprijinul țărilor lor.