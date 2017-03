Casa Albă afirmă că președintele Trump nu ar fi fost la curent cu relațiile dintre Paul Manafort și miliardarul rus Oleg Deripaska

Purtatorul de cuvint al Casei Albe, Sean Spicer, a spus că presedintele Donald Trump nu a ştiut ca fostul sau consilier din campania electorata Paul Manafort a lucrat pentru miliardarul rus Oleg Deripaska, cu legaturi puternice cu Kremlinul si ca ar fi propos o strategie politică de care ar fi urmat sa beneficieze presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Purtatorul de cuvint al Casei Albe a insistat că Paul Manafort a lucrat pentru oligarhul rus in urma cu zece ani şi că acest lucru nu a fost cunoscut în perioada în care a lucrat in campania electorala a lui Donald Trump. Declaratiile Casei Albe vin dupa ce ieri, agentia Associated Press a dat publicitatii ample informatii şi detalii despre relatiile lui Paul Manafort cu oligarhul rus şi despre planul sau de a influenţa viaţa politica şi economică americana ca si infleunţarea presei americane, europene si din tarile fostei URSS in favoarea presedintelui Vladimir Putin. Legaturile dintre apropiati ai presedintelui Donald Trump si politicieni rusi sunt investigate de FBI, dupa cum a declarat la audieri in Congres, directorul instituţiei.