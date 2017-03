Lituania si Ucraina resping acuzațiile președintelui Lukașenka referitoare la un amestec în afacerile interne ale R. Belarus

Lituania si Ucraina au respins acuzatiile lansate de Aleksandr Lukaşenka, liderul de la Minsk, că ar fi implicate in ceea ce Lukaşenka a numit acţiuni „armate provocatoare” in Belarus. Ministrul lituanian de externe Linas Likevicius a spus că afirmaţiile liderului de al Minsk sunt „lipsite de temei” şi ca ele amintesc de practica sovietică cînd pentru probleme interne erau căutati „duşmanii din afara”. Ministerul de externe de la Kiev scrie in declarația sa de presă că afirmatiile lui Lukaşenka „nu corespund realităţii, sunt provocatoare si dăuneaza relatiilor dintre doua ţări vecine”. Lukaşenka spusese marti că Occidentul susţine financiar si militar „o coloana a cincea” in Belarus, care organizeaza protestele masive menite să-i destabilizeze ţara. La protestele impotriva taxei pentru parazitism nu au fost relatări ca ar fi existat protestatari inarmati.