Familia americanului Robert Levinson dispărut în Iran în martie 2007 dă în judecată autoritățile de la Teheran

Familia americanului Robert Levinson, fost agent FBI, care a disparut in Iran acum zece ani a decis sa dea in judecata regimul de la Teheran, cerind informatii despre soarta lui. In opinia familiei americanului, regimul de la Teheran l-ar tine in captivitate pe american şi „ar avea posibilitatea sa îl elibereze şi să-l trimită în Statele Unite”. Declaratia a fost facuta ieri de soţia americanului serviciului persan al postului nostru de radio, care a anunţat ca a depus cererea de judecata intr-un tribunal din Washington, in numele ei si al celor 7 copii ai lor. Robert Levinson a disparut in Iran in martie 2007 cind urma sa se intilneasca cu un militant islamic american acuzat ca ar fi fost implicat in asasinarea unui oficial iranian al ambasadei Teheranului la Washington. Autorităţile iraniene susţin ca nu stiu nimic despre soarta lui Robert Levinson, iar familia sa considera aceste declaratii drept neadevarate.