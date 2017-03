Justiția din România discutată azi la Bruxelles

În Parlamentul European a avut loc astăzi o dezbatere despre încercarea eșuată a guvernului din România, dominat de social-democrați, de a îmblânzi legislația anti-corupție – o tentativă eșuată în urma marilor proteste de stradă și a avertismentelor partenerilor occidentali.



Intr-o oră și jumătate, s-a discutat astăzi în contradictoriu despre democrație și justiție în România, așa cum fusese programat încă din luna februarie. Au fost la tribună ministrul justiției Tudorel Toader - care a spus că România are prea multe legi -, apoi, invitați de diferitele grupuri politice: Gabriel Liiceanu, Liviu Avram, editor la „Adevărul”, Attila Biro de la Rise Project, și eternul Victor Alistar, director executiv al Transparency International România, care a vorbit despre trecutul și asupritorul „regim al lui Băsescu”.



Un eveniment banal, o dezbatere publică, la capătul căreia preşedintele comitetului parlamentar LIBE, Claude Moraes, excedat de haosul vorbitorilor - ministrul justiției Tudorel Toader nu putea fi oprit - și de nerespectarea timpului alocat, a spus că LIBE, comitetul parlamentar pentru justiție, va decide dacă să trimită sau nu o comisie de anchetă la București, fără să dea vreo dată.



A fost o simplă discuție, cum au loc cu zecile, în fiecare săptămână, prin comitetele Parlamentului European.



In România i s-a dat însă o altă dimensiune. Postul de televiziune Antena 3 a făcut să intervină un fost jurnalist, Bogdan Chiriac, care a insinuat, în direct în timpul discuției de la Bruxelles, că e vorba de o ofensivă împotriva României și că forțe din afară caută excluderea țării din UE.



Remarci lipsite de orice adevăr. Nu există mecanisme de excludere a unei țări din UE, ba chiar e greu să ieși din UE și atunci când vrei, cum o arată cazul Marii Britanii, care are ani grei de negocieri înainte.



Despre ce s-a vorbit în realitate? Despre starea închisorilor, despre eșuata Ordonanță de urgență care ar fi eliberat corupți - iar ministrul justiției a promis că nu vor fi adoptate ordonanțe de urgență în domeniul ăsta -, despre faptul că guvernele României din 2009 încoace nu au investit în penitenciare, care se află, într-adevăr, într-o stare dezastruoasă.



Totul culminând cu o vorbă de duh a lui Gabriel Liiceanu, care, referindu-se la sutele de mii de manifestanți antiguvernamentali a spus că este paradoxal că în România „profesiunea de politician e recunoscută de cetățeni, în vreme ce profesiunea de cetățean nu e recunoscută de politicieni”.



Dovada că nu a fost nimic împotriva României în acest seminar banal a venit după-amiază, când comitetul LIBE a avut ceva mult mai serios în program: o dezbatere publică cu vice-președintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre starea democrației în Polonia!