AP: Paul Manafort ar fi propus în secret o strategie de promovare a intereselor regimului Putin

Agenția Associated Press relatează că Paul Manafort, fostul șef al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump ar fi propus în secret o strategie de promovare a intereselor Rusiei și subminare a oponenților regimului Putin. Citînd persoane care sînt la curent cu plățile către Manafort și mai multe registre de afaceri, Associated Press a relatat miercuri că omul de afaceri american i-a propus acest plan în iunie 2005 mogulului rus cu relații la Kremlin, Oleg Deripaska. Potrivit sursei citate, planul propus de Manaforte era menit să influențeze politica, lumea de afaceri și presa din Statele Unite, Europa și fosta Uniune Sovietică în favoarea lui Putin, iar Manafort ar fi semnat cu Deripaska un contract de 10 milioane de dolari anual. Cei doi au fost în relații de afaceri pînă cel puțin în 2009. Relatarea Associated Press pare să contrazică declarațiile anterioare ale administraței Trump și ale lui Manafort însuși, că acesta nu a lucrat niciodată în interesul rușilor. Manafort, care a demisionat în august 2016 în urma acuzațiilor că ar fi avut contacte cu oficialități ale serviciilor de informații rusești și că ar fi primit plăți ilegale legate de munca sa anterioară pentru partidul fostului președinte pro-rus al Ucrainei Viktor Ianukovici, a confirmat pentru Associated Press că a lucrat pentru Deripaska, spunînd însă că munca sa nu a implicat reprezentarea interselor rusești, și că a fost pe nedrept descris ca „nepotrivit sau păcătos”, ca parte a unei „campanii de denigrare.”