Gajul trompetistului

La 73 de ani, Nicolae Coman a rămas fără acoperiș deasupra capului. În 2006, un așa-zis prieten, cum s-a exprimat bătrânul, l-a convins să gajeze apartamentul său de la Durlești pentru un agent economic care a solicitat un credit în valoare de 900 de mii de lei. Și-a dat seama mai târziu că a nimerit în capcana unui escroc și, de ani de zile, își caută dreptatea prin instanțe. Cândva, Nicolae Coman a fost trompetist în orchestra „Fluieraș”. Acum nici trompeta n-o mai are, a amanetat-o ca să ia un împrumut, n-a mai putut întoarce banii, așa că a pierdut-o... Nu are nici pensie, pentru că, spune el, fiind toată viața muzicant, la bătrânețe nu a putut prezenta statului hârtii drept dovadă a muncii sale. Întreaga poveste, în reportajul realizat de Mihaela Gherasim.