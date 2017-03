Întrevederi în Statele Unite între ministrul de externe Andrei Galbur și lideri ai unor centre de analiză politică

Potrivit unui comunicat al Ministerului de externe al Moldovei, ministrul Andrei Galbur, care se afla in Statele Unite, a avut ieri întrevederi cu liderii mai multor centre de analize politice din capitala americana: cu presedintele German Marshall Fund, preşedintele Institutului Naţional Democratic, si vicepresedintele Institutului International Republican . Potrivit sursei citate s-a discutat despre Dialogului Strategic Republica Moldova-SUA, despre continuarea reformelor din Moldova in baza angajamentelor din Acordul de Asociere R. Moldova-Uniunea Europeană si despre rolul societatii civile in asigurarea unei bune guvernari.