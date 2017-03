Judecatoria Sectorului 5 din București dezbate cererea de eliberare condiționată din închisoare a fostului europarlamentar Adrian Severin

Judecatoria Sectorului 5 din Bucuresti urmeaza sa se pronunţe astazi asupra cererii de liberare conditionata a fostului europarlamentar social democrat şi ministru de externe Adrian Severin. Severin a cerut sa fie liberat conditionat, dupa ce a executat aproape patru luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare primita pentru luare de mita si trafic de influenta. Initial procurorii cerusera in acest caz 6 ani si 6 luni de închisoare pentru luare de mita si 5 ani pentru trafic de influenta.

Fostul europarlamentar a fost condamnat in baza vechiului Cod Penal si are 62 de ani, astfel ca poate fi liberat conditionat dupa ce executa o treime din pedeapsa, informeaza site-ul Hotnews.ro. Trei europarlamentari - Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler si austriacul Ernst Strasser - au acceptat, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, sa isi „vânda serviciile" unor jurnalisti ai ziarului „The Sunday Times”, care pretindeau ca se ocupa cu actiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European sa le plateasca 100.000 de euro pe an in schimbul „ajutorului” pentru adoptarea unor amendamente. Si ceilalti doi fosti europarlamentari au fost condamnati in tarile lor la inchisoare si amenzi.