Audierile din Congresul american, Rusia, și administrația Trump (VIDEO)

Care sint concluziile primelor audieri legate de amestecul Rusiei in alegerile americane. O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Directorul FBI, James Comey, si Directorul Agentiei pentru Securitate Nationala, Mike Rogers, au depus marturie in fata Comisiei pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor si tema principala a audierilor a fost amestecul Rusiei in alegerile americane.

Prima stire generata a fost cu legatura indirecta si anume ca nici FBI si nici Ministerul Justiei nu dispun de dovezi care sa indice ca administratia Obama ar fi interceptat convorbiri de la Trump Tower, asa cum a sustinut presedintele Donald Trump.

Cu referire la Rusia, Comey a spus ca FBI-ul investigheaza posibile conexiuni intre campania lui Donald Trump sau persoane asociate si conducerea Rusiei. Directorul a adaugat ca fiind o investigatie FBI se urmareste sa se stabileasca si daca au fost comise delicte.

James Comey a mai explicat ca nu va raspunde la intrebari cu privire la ancheta, pentru ca aceasta sa se poata desfasura in conditii adecvate. De asta a profitat administratia Trump, care pe tweeterul oficial al Casei Albe a aratat ca Comey refuza sa spuna daca l-a informat pe presedintele Obama cu privire la intilnirile fostului consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei, acuzatia voalata fiind ca fie Obama, fie Comey ar fi transmis informatiile respective, presei.

Observatori considera acest tweet ca o alta diversiune, in incercarea de a distrage atentia de la potentialul vatamator al anchetei cu privire la amestecul Rusiei.

In ciuda putinelor detalii oferite de Comey, din depozitia acestuia a rezultat ca rusii s-au amestecat in campanie la inceput pentru a pune bete-n roate lui Hillary Clinton, pe care Putin nu o agrea. Cind Trump a cistigat nominalizarea republicana, ei si-au pus sperante in el, pentru ca curind dupa aceea sa ajunga la concluzia ca nu are sanse, dar continuind sa incerce sa o loveasca pe Clinton. Asta e explicatia oferita de directorul FBI.

Democratii cred insa ca intre asociati ai lui Trump si regimul din Rusia ar fi existat legaturi, in campanie, unii dintre democrati considerind ca odata descoperite acele dovezi, Trump ar putea fi inculpat si demis. Deocamdata nu exista insa dovezi, cel putin nu in spatiul public, care sa sustina o astfel de ipoteza.

Strategia republicana, pe de alta parte, este sa se concentreze asupra scurgerilor de informatii catre presa pe care le considera ilegale si vatamatoare pentru securitatea nationala. Deci intre cele doua parti exista diferente majore de abordare, care vor periclita investigatia, de aceea multi cred ca aceasta ar trebui incredintata unui anchetator independent.

Ambele oficialitati americane au spus ca influenta amestecului Rusiei asupra rezultatelor scutinului prezidential american nu a facut obiectul cercetarilor si ca nu se pot pronunta in legatura cu acest subiect. Acesta a fost un obiectiv al republicanilor, care doresc sa descurajeze impresia ca presedintia Trump ar fi ilegitima. Desi departe de a reprezenta o primejdie pentru Trump, actualele audieri si altele care vor urma ii submineaza autoritatea si arunca o umbra de indoiala asupra capacitatii sale de a-si pune in aplicare planurile de guvernare.