Anastasia Condruc: „Încercăm să reparăm lucruri stricate de politicienii de acasă, de Guvern și Parlament”

Comunitatea „Adoptă un Vot” - o formă fără precedent de automobilizare a compatrioţilor moldoveni de peste hotare – a organizat la Veneţia – Mestre, Italia, o reuniune la care au participat circa 200 de reprezentanţi ai Diasporei din 19 ţări, precum şi ai societăţii civile şi mass media din Republica Moldova. Întrunirea s-a dorit o vocea sonoră a celor – foarte mulţi din Diaspora – cărora le pasă de ce se întâmplă şi sunt hotărâţi să contribuie la schimbarea în bine acasă. Un interviu cu Anastasia Condruc, una dintre organizatoarele acestui eveniment.

Europa Liberă: Am trăit să o vedem și pe asta, în sens bun: 200 de oameni din 20 de țări din diferite colțuri ale lumii, pe cheltuială proprie, adunați la un loc cu gândul la Moldova. Cum de ați reușit?

Anastasia Condruc: „Probabil am reușit, pentru că există oameni disponibili să ofere din timpul lor și din resursele lor financiare ca să facă ceva bun pentru Moldova, să schimbe situația și au și timp liber să doneze pentru această cauză. Pentru că tuturor ne pasă de ceea ce se întâmplă acasă și am vrea să putem reveni într-o Moldovă mai frumoasă.”

Europa Liberă: Trebuie să înțelegeți probabil cât de extraordinar pare, totuși, acest eveniment din mai multe motive: pentru că Moldova nu este și nu a fost un exemplu de activism, de implicare civică, pentru că într-un stat ca Republica Moldova oamenii mai degrabă s-au refugiat cumva în citadelele lor familiale, în casele lor și nu prea îi interesează ce se întâmplă înafara gardului, pentru că pe cei plecați i-am văzut până acum adunați doar la congrese ale diasporei finanțate de Guvern, de obicei atunci când Guvernul vroia să le transmită un mesaj. Data aceasta se întâmplă ceva diferit totuşi.

Anastasia Condruc: „Noi nu simțim așa. Noi simțim că fiecare cetățean al țării are și o datorie față de sine însuși și față de cei rămași acasă să facă tot ce e în puterea lor, a noastră, să scăpăm de corupție, să creăm un stat mai prosper. Faptul că nu au existat astfel de evenimente până acum este adevărat, dar manifestări ale Diasporei au existat.

Există proiecte minunate create peste hotare cu beneficiari în Moldova, proiecte sociale, de caritate și noi sperăm să putem și noi să putem contribui cu ceva sau creăm proiecte noi. Înțeleg și îmi place viziunea asta că e ceva extraordinar, dar nu ar trebui să fie. Noi ne dorim ca aceasta să fie noua normalitate a Moldovei, ca toți cei care pot și vor și simt că trebuie să se implice.”

Europa Liberă: Ce ați remarca, dacă v-aș întreba cu ce rezultat a avut loc această întrunire pe care ați numit-o un offline al Diasporei, un offline al comunității „Adoptă un vot!”, dar cu ce rezultat credeți că ați discutat?

Anastasia Condruc: „Noi am adoptat o rezoluție prin care ne arătăm dezacordul cu schimbarea sistemului electoral actual în primul rând, după care cerem întoarcerea miliardului furat și o luptă reală cu corupția. Apoi noi pe grupuri de lucru, care au fost șase, am adoptat planuri de acțiuni, idei de proiecte necesare pe care ne-am angajat să le implementăm și toți participanții sunt și responsabilii care ar trebui să facă acest lucru. Cam acestea sunt rezultatele și extazul, și emoția și lucrul abia încep.”

Europa Liberă: Nu e prea multă emoție, totuși? Mă gândesc că prea multă emoție neacoperită cu realitatea ar putea crea așteptări prea mari, iar ulterior ar putea veni dezamăgirile. Iată ziceați și Dvs. că ați făcut un plan de acțiuni pe fiecare domeniu: economic, social, educație, a mass-media… Dar la modul practic cum ați putea să influențați ceea ce se întâmplă acasă, voi fiind departe?

Anastasia Condruc: „Putem ajuta doar colaborând cu cei de acasă, pentru că și ei au putere și expertiză foarte mare. Noi singuri nu vom putea să facem nimic și niciodată cu toată emoția din lume, aveți dreptate. Dar alături de cei de acasă am pus la punct niște proiecte, niște idei de proiecte pe care le vom publica, a propos, în săptămâna care vine. Pentru că vă dați seama în două ore de lucru la atelierele pe care le-am avut nu am reușit să le cizelăm prea bine. În schimb, săptămâna viitoare le vom publica pe toate pe grupuri, pe domenii și sperăm, ne angajăm, de fapt, să le implementăm.”

Europa Liberă: Inițiativa aceasta a Dvs. Adoptă un vot! a crescut cumva din indignarea celor care nu au putut vota în timpul alegerilor prezidențiale. Ne amintim cozile care au existat atunci la secțiile de vot în străinătate. Cine acum a putut urmări lucrările acestui offline, s-a putut observa că tema principală a fost într-adevăr să spuneți un nu apăsat schimbării sistemului electoral. Pe de altă parte, autoritățile zic că acest sistem ar trebui să avantajeze diaspora. Cum ați rezumat Dvs. argumentele prin care se opun cei care s-au adunat în weekendul trecut la Veneția schimbării sistemului electoral?

Anastasia Condruc: „Ne opunem pentru că credem că este creat în interesul partidului de la guvernare, pentru că este inoportun acum și pentru că distrage atenția de la problemele cu adevărat importante ale țării.”

Europa Liberă: Dar această temă a apărut involuntar? Atunci când v-ați propus această reuniune la asta vă gândeați sau pe parcurs a apărut inițiativa și atunci v-ați gândit că e o temă importantă?

Anastasia Condruc: „Aveam intenția și inițiativa de a crea acest eveniment înainte de anunțarea intenției cu votul uninominal, iar atunci când am aflat că se vrea această schimbare am decis că este și mai important să facem evenimentul, să ne întâlnim, să discutăm și să ieșim cu o poziție, adică au coincis. Offline-ul nu a fost un răspuns doar la ideea votului uninominal, ci au fost multe alte probleme care s-au discutat.”

Europa Liberă: Înțeleg că cei care s-au adunat împreună cred că acest sistem va reduce, de fapt, reprezentarea diasporei. Autoritățile zic altceva. De ce credeți că va reduce reprezentarea diasporei?

Anastasia Condruc: „Pentru că, conform unor calcule simple, dar estimative, aproximativ 1 milion de moldoveni sunt peste hotare, iar acest sistem probabil ar da Diasporei deputați în Parlament conform datelor oficiale care nu sunt corecte deloc și atunci, un sfert din populația țării care locuiește peste hotare s-ar trezi reprezentată de un doi sau maxim trei deputați, ceea ce tuturor ni se pare absolut incorect. Din motivul acesta credem că este inoportun acum implementarea sistemului de vot uninominal și mixt.”

Europa Liberă: Și alții ar zice că sistemul proporțional nu dă niciun fel de reprezentare pentru diasporă, sau nu este așa?

Anastasia Condruc: „Noi credem că acest sistem ar trebui în primul rând îmbunătățit, dar cum avem alegerile din anul 2018 foarte aproape aici sub nas, este important să nu ne concentrăm pe acțiuni, pe reforme publice atât de costisitoare și atât de complicate.

În prezent cu sistemul pe care îl avem, Diaspora are mai multe șanse să fie reprezentată, pentru că poate alege un partid sau un candidat independent care reprezintă interesele. Momentul în care diaspora alege unul sau doi deputați care reprezintă interesele aceștia pot fi corupți foarte ușor într-o țară ca Moldova.”

Europa Liberă: Să ne mișcăm pe alte grupuri care au lucrat în cadrul offline-lui: am înțeles că grupul economic se va gândi la măsuri de susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Grupul social se va gândi la proiecte de ajutorare pentru grupuri defavorizate din Moldova, grupul educației se va gândi la suport pentru studenți, grupul media va elabora mecanisme de contracarare a propagandei prin crearea unei rețele de experți care să participe la emisiuni - lucruri destul de serioase și pragmatice. Cum aveți de gând să le promovați?

Anastasia Condruc: „Eu personal am făcut parte din grupul mass-media și ceea vedeți acum public în rezoluția pe care am creat-o noi sunt doar unele obiective. Obiectivele acelea sunt după asta separate în proiecte mai mici care nu au fost făcute public încă. Și ideea este în felul următor - fiecare dintre aceste proiecte să aibă un set de responsabili, noi, în general, în toată povestea asta pe care o facem încercăm foarte mult să nu ne creăm lideri, încercăm să avem o conducere pe orizontală, orice participant e și responsabil, și lider si îndeplinitor ș.a.m.d., oricine poate avea orice funcție. Iar la aceste proiecte mici despre care vă spuneam vom încerca să desemnăm câte o echipă de responsabili compusă din oameni, atât din Diasporă, cât și de peste hotare și astfel să le implementăm ca să avem instrumente de lucru și acasă în Moldova, pentru că majoritatea proiectelor realizate de noi își au destinatarii acolo în Moldova.”

Europa Liberă: O să colaborați cu instituția pentru relații cu diaspora care există aici în cadrul Guvernului de câțiva ani?

Anastasia Condruc: „Nu știu ce să vă zic la asta, pentru că nu pot da un răspuns în numele întregii diasporei și nici măcar a întregului offlline. Printre noi există oameni care colaborează cu ei și asta este absolut ok. În general, eu cred că întreaga diaspora, din ceea simt, din părerea mea subiectivă, Diaspora este un pic dezamăgită de poziția Biroului pentru relații cu Diaspora, pentru că ei nu ne-au susținut deloc atunci când am avut nevoie. De aceea, de vorbit de o colaborare este un pic mai greu. Deși, există oameni din Diasporă care o fac și noi nu putem să ne impunem nicio părere. Adică, în echipa noastră oamenii au destul de multă libertate și pot crea orice vor și colabora cu cine vor, dar noi offline „Adoptă un vot!” și oamenii care sunt implicați aici am prefera să nu fim asociați cu Biroul pentru relații cu diaspora.”

Europa Liberă: Următorul eveniment, din ce îmi dau seama, va fi în luna august la Chișinău. Ce planuri aveți legate de asta?

Anastasia Condruc: „În primul rând, să dăm start proiectelor despre care v-am vorbit și despre care vor apărea mai multe detalii în curând. Într-al doilea rând, să mărim echipa, atât echipa organizatorilor, cât și a participanților. De data aceasta am fost vreo treizeci și ceva de oameni implicați și aproape 200 de participanți și am vrea să vină și mai multă lume, pentru că știm că fiind un eveniment autofinanțat nu oricine și-a putut permite să vină în Italia ca să participe. Sperăm în luna august să avem mai mulți participanți, pentru că din Chișinău va putea veni aproape oricine. Și acestea două sunt deocamdată obiectivele noastre pentru luna august. Să vedem cu ce provocări ne mai confruntăm până atunci și ceea ce este nevoie să încercăm să reparăm. Pentru că asta este senzația noastră că noi încercăm să reparăm lucruri stricate de politicienii de acasă, de Guvern și Parlament.”