Firme ale lui Ilan Shor implicate în așa-numita „spălătorie” de bani murdari din Rusia

61 de jurnalisti din 32 de ţări au colaborat la efectuarea unei investigatii jurnalistice legată de „spălătoria” prin care peste 20 de miliarde de dolari, bani „murdari” din Rusia, au fost spălați pentru a intra în circuitul financiar european. Informațiile publicate luni, 20 martie, în 32 de țări provin din acte bancare pe care OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) și Novaia Gazeta le-au obținut de la informanți. Britanicul „The Guardian” susține că, potrivit unor experți financiari, ar putea fi vorba de 80 de miliarde de dolari si nu de 20 de miliarde. Dar nu se știe încă cine stă în spatele acestei scheme internaționale de spălare de bani. Sunt implicati un văr al lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenti proxy, lideri interlopi. In Moldova au fost retinuti 15 actuali si fosti magistrati, trei executori judecatoreşti ca si controversatul om de afaceri si fost politician Viaceslav Platon, în legatura cu investigatia. Din ancheta RISE Moldova reiese ca o multime de firme are primarului din Orhei, Ilan Shor ar fi implicate în aceasta schema frauduloasa.