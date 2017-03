Un fost director executiv al agentiei spaţiale a Rusiei, Roskosmos, Vladimir Ievdokimov a fost gasit mort in celula fara monitorizare video in care era în arest preventiv, fiind acuzat de frauda. In virsta de 55 de ani, fostul director de la Roskosmos avea răni pe piept si pe git si fusese mutat in luna februarie intr-o celula cu alti 11 deţinuti. A fost deschisa o ancheta.