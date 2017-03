Statele Unite interzic aparatele elecronice în bagajul de cabină al pasagerilor provenind din nouă state africane și din Orientul Mijlociu

O oficialitate americana a declarat, sub condiţia anonimatului, că pe zborurile internaţionale catre Statele Unite vor fi interzise la bordul avioanelor echipamente electronice pentru pasagerii provenind din nouă tari africane si din Orientul Mijlociu. BBC relateaza că masura, care ar putea fi anunţata astazi, ar afecta nouă linii de aviatie internaţioanle. Echipamentele electronice vor putea fi puse in bagajul de cala, dar nu vor fi permise în bagajele de mină. Departamentul de Securitate interna al Statelor Unite si administrația pentru securitatea transporturilor au refuzat sa comenteze informaţia. Dar Liniile Regale Iordaniene au anuntat deja că masura va intra in vigoare de astazi si ca pasagerii vor putea avea la bord doar telefoanele mobile si aparatele electronice medicale.