La Paris a avut loc prima dezbatere televizată între candidații la președinția Franței

Principalii candidati la presedintia Frantei s-au confruntat ieri seara in primalor dezbatere televizata fata in fata. Agentiile internaţionale de presa scriu ca dezbaterea a fost marcata de momente „dramatice” si de ciocniri verbale dure, mai ales între candidatul de centru, independent, Emmanuel Macron si candidata anti-europeana si a extremei drepte Marine Le Pen. Un sondaj de opinie dat publicitatii la cateva minute dupa incheierea dezbaterii arata ca Emmanuel Macron, candidatul de centru, a fost considerat cel mai credibil de 29% din telespectatori. Reprezentantul stangii radicale, Jean-Luc Melenchon, a fost cel mai apreciat de 20%, François Fillon, fostul premier, si Marine Le Pen, candidata Frontului National au intrunit câte 19% din preferinte, iar socialistul Benoit Hamon 11%. Plasat al doilea in intentiile de vot la primul tur de scrutin, dupa Marine Le Pen, Macron a acuzat-o pe candidata extremei drepte ca foloseşte Islamul pentru a diviza societatea franceza. Primul tur de scrutin va avea loc pe 23 aprilie si un al doilea pe 7 mai.