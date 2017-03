Directorii FBI și NSA audiați în legătură cu presupusul amestec al Rusiei  in alegerile americane

Exista o miza imediata si anume ceea ce de-acum s-a intimplat la aceasta audiere publica. Directorul FBI, James Comey a recunoscut public ca agentia sa investigheaza intr-adevar legaturi intre Rusia si campania lui Donald Trump.

Directorul FBI a mai spus ca exista indicii din care rezulta ca Rusia l-a preferat le Trump, in alegerile americane.

Comey a adaugat ca FBI-ul si Ministerul Justitiei nu au informatii in sprijinul alegatiilor presedintelui Trump ca predecesorul sau, presedintele Barack Obama, a dispus interceptarea convorbirilor telefonice de la Trump Tower, premergator alegerilor.

Acesta a fost inceputul audierilor si probabil ca dincolo de asta o categorie de informatii pot fi discutate public, altele vor ramine secrete si impartasite doar membrilor comisiei.

In dimineata audierilor, presedintele Trump a avut o serie de comunicatii twitter sustinind ca democratii ar fi inventat legaturile sale cu Rusia pentru a acoperi campania de proasta calitate pe care au avut-o. Apoi, a a scris despre asa-zise contacte, nementionate specific, ale echipei lui Clinton cu Rusia.

Si a mai mentionat si o informatie nedovedita ca Comitetul National Democrat nu ar fi permis FBI-ului sa investigheze scurgerile de informatii.

Aceste audieri reprezinta efortul forului legislativ, in virtutea separarii puterilor in stat, de a elucida chestiunea amestecului Rusiei in alegeri, care tine capul de afis al stirilor de la alegeri incoace. Congresul este controlat de republicani si faptul ca aceste audieri au totusi loc, da la iveala importanta pe care membrii in Congres, din ambele partide, o acorda acestei chestiuni, din perspectiva unei amenintari la adresa securitatii nationale: o putere ostila Americii despre care se crede ca a incercat sa intervina in alegeri.

Aceasta nu va fi unica audiere, vor mai exista si altele, din alte unghiuri. Cauza in sine, amestectul Rusiei, e o chestiune grava.

Dar ceea ce ofera si o coloratura politica sint acuzații – care fac obiectul investigatiilor, dupa cum a confirmat directorul FBI – ca membrii ai echipei lui Trump ar fi avut legaturi cu Rusia, in perioada campaniei.

Aceste acuzații sint nedovedite, dar in rindurile ambelor partide exista disponibilitatea de a elucida cele intimplate si a stabili responsabilitati.

Au aparut speculatii in presa ca democratii, din opozitie, ar dori sa construiasca un caz pentru a-l inculpa pe presedintele Trump.

Pentru asa ceva dovezile trebuie sa fie serioase si clare, ceea ce pina acum nu este cazul. Chiar daca s-ar ajunge la o astfel de situatie, cazul va lua timp si in cele din urma va fi o decizie politica, probabil intr-un an pre-electoral pentru Congres, in care compromiterea presedintiei Trump ar putea antrena pierderea Congresului de catre republicani.

Deocamdata, ceea ce e important este ca, in ciuda faptului ca Partidul Republican domina politica Americana, la nivel federal, a fost declanșată o investigatie care-l pune in dificultate pe presedintele republican.