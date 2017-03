Angela Merkel-Donald Trump: viziuni substanțial diferite privind interesul național și afacerile internaționale

Comentariile de presa cu privire la recenta vizita a cancelarului Angela Merkel la Washington continua sa se refere nu atit la continut cit la ceea atmosfera si symbolism. Este aceasta o perspectiva realista? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Nu exista nici o indoiala ca intre liderii europeni cu care s-a intilnit pina acum, Angela Merkel simbolizeaza ceea ce administratia Trump nu-si doreste sa fie. Merkel este promotoarea aliantelor regionale si globale, unul dintre pilonii Uniunii Europene, sustinatoare a negocierilor pentru un tratat de comert liber intre Statele Unite si Uniunea Europeana si mai mult decit orice, liderul european care a permis mai mult decit oricare altul, intrarea unui mare numar de imigranti in Germania, asumindu-si un risc politic major.

In campania electorala americana, Trump a criticat-o in repetate rinduri pe Merkel, scotind in evidenta ceea ce considera costurile asumate de Germania si Europa in general, ca urmare a deciziei ei.

Nu este neobisnuit in acest context ca neintelegerile sa continue pentru ca este vorba despre viziuni cu privire la interesul national si lumea inconjuratoare, substantial diferite, ca sa nu mai vorbim despre opiniile cu privire la Rusia.

Ceea ce a fost neobisnuit insa este faptul ca atmosfera tensionata a capatat o expresie vizuala, in special pe durata oportunitatii de presa de la Casa Alba, cind Donald Trump a parut sa refuze sa-i stringa mina cancelarului desi aceasta l-a indemnat sa o faca si a privit-o foarte rar sau deloc cind cei doi stateau asezati impreuna.

Purtatorul de cuvint al Casei Albe, Sean Spicer a spus ca Trump nu a auzit cînd doamna Merkel l-a indemnat sa isi stringa miinile pentru fotografi si cameramani, dar asta s-a intimplat - daca s-a întimplat - tocmai pentru ca intre cei doi atmosfera parea atit de rece.

Vizita a debutat vineri intr-o atmosfera mult mai calda cei doi strîngindu-si miinile la intrarea in Casa Alba. Dar ce a urmat, partea vizuala cel putin a declansat ample comentarii in presa germana si, poate, ceva mai putin, dar totusi si în presa din America.

Conferinta de presa comuna a scos in evidenta anumite arii de convergenta, dar si multe diferente de optica mai ales in chestiuni cum sint imigratia si comertul. Trump a reafirmat ca tarile NATO trebuie sa acopere in mod echitabil o parte din costurile aliantei, dar referiri ulterioare pe twitter in care presedintele arata ca Germania datoreaza ceva Americii, au fost respinse cu hotărire in Germania, oficialitati de acolo sugerind ca persista o neintelegere cu privire la natura si structura obligatiilor tarilor angajate in alianta.

La asta s-a adaugat si reuniunea ministrilor de finante, inaintea summitului G20, in care delegatia americana a continuat sa argumenteze in favoarea comertului liber, dar echitabil, ceea ce creaza indoiala cu privire la angajamentul Washingtonului fata de acordurile comerciale in vigoare, data fiind dorinta manifesta a administratiei Trump de a le reevalua.