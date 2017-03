Victor Parlicov: „În lipsa unei alternative din Ucraina și atâta timp cât nu sunt finalizate interconexiunile cu România, singura opțiune rămâne Centrala termoelectrică moldovenească”

Securitatea energetică a Republicii Moldova este pusă din nou în pericol. Cu zece zile înainte de expirarea contractelor cu furnizorii de curent electric, întreprinderile distribuitoare moldoveneşti se confruntă din nou cu lipsa de oferte pentru noi achiziţii. Cât de gravă este situaţia şi ce se ascunde după această lipsă de oferte: o tactică la care recurg furnizorii pentru a obţine preţuri mai bune sau un real deficit de curent pe piaţa regională? Încercăm să ne lămurim astăzi împreună cu invitatul nostru matinal, expertul în energetică al IDIS Viitorul, Victor Parlicov, fost director ANRE.

Europa Liberă: Dle Parlicov, la 31 martie se încheie perioada de acţiune a contractelor în baza cărora Republica Moldova a procurat curent timp de un an. Licitaţia pentru noi achiziţii se află însă în impas: din lipsă de oferte, a patra oară este prelungit termenul acestei licitaţii. Ce se întâmplă, din punctul Dvs. de vedere, şi cât de mare vi se pare probabilitatea ca lucrurile să evolueze într-o direcţie nedorită pentru distribuitori şi, în general, pentru sectorul energetic moldovenesc?

Victor Parlicov: „Eu aș vrea să calmez spiritele, pentru că nu cred că nu vom avea un contract, nu cred că nu vom avea energie electrică. Cu certitudine și după 1 aprilie vom avea energie electrică și, cel mai probabil, va fi și un contract. Altceva e la ce preț se vor se încheia aceste contracte și cu cine, pentru că asta tot contează.”

Europa Liberă: Cât timp posibilităţi tehnice pentru procurarea curentului din vest, din România adică nu există, Moldova este sortită să procure curent electric din est, iar acolo opţiunile sunt două: furnizorii ucraineni, pe de o parte, şi pe de alta, Centrala de la Cuciurgan, întreprinderea transnistreană controlată de gigantul rus inter RAO EES. Ce e cu aceste două opţiuni şi de ce acum niciuna nu pare foarte sigură pentru procurări?

Victor Parlicov: „Haideți să începem cu Ucraina. În Ucraina în momentul de față, dacă cunoașteți, are loc o blocadă inițiată de activiștii civici și ulterior susținută de Consiliul de Securitate al Ucrainei, o blocadă pentru transportul din regiunile separatiste Donbas și Lugansk. În cadrul acestei blocade este practic imposibil transportul de cărbune din regiunile de est ale Ucrainei înspre cealaltă parte a Ucrainei. Fără acest cărbune, Ucraina ar putea avea o problemă cu asigurarea propriilor necesități cu energie electrică: nu este imediată această problemă şi nici iminentă, dar teoretic ar putea fi această problemă. Din această cauză, garanții cu privire la furnizarea energiei electrice stabilă pe parcursul unui întreg an la export, lor le va fi greu să dea aceste garanții. Ținem minte că noi am avut o situație în anul 2015, când în trimestrul trei Ucraina a anunțat autoritățile noastre că nu mai poate menține exportul.”

Europa Liberă: Și în aceste condiții?

Victor Parlicov: „Mai este un moment foarte important aici pe care trebuie să-l spunem. În primul rând, de unde s-a luat această situație și această criză, această blocadă a transportului? Totul a pornit de la faptul că în Ucraina o vreme îndelungată, prețurile pe piața energetică se țineau pe subvenţii din partea bugetului. Și asta funcționa cam în modul următor: pentru a menține prețurile la energie joase, trebuia asigurat producerea sau livrarea cărbunelui la prețuri joase, pentru a asigura livrarea cărbunelui la prețuri joase, se plăteau foarte mari subvenţii din buget către minele de cărbune. Într-un final, atunci când bugetul Ucrainei a intrat în probleme, nu mai puteau să-și permită aceste subvenţii şi, renunțând la aceste ele, a apărut problema prețului care trebuia să crească la cărbune. Și companiile care până la urmă atât minele de cărbune, cât și cea mai mare parte a capacităților de generare în Ucraina aparțin aceluiași holding condus de Ahmetov (Rinat Ahmetov, om de afaceri şi oligarh ucrainean), ei au făcut lobby şi au obținut ca să fie aplicată pentru cărbune formula așa-numită Rotterdam, ceea ce înseamnă că prețul cărbunelui pe piața internă din Ucraina nu va fi reglementată de minister, dar se va aplica prețul de la bursa din Rotterdam, plus o marjă de transport.”

Europa Liberă: În ultima instanță, asta ce înseamnă?

Victor Parlicov: „În ultima instanță asta înseamnă două chestii: pe termen scurt asta a însemnat că dl Ahmedov a putut să facă profituri foarte bune de pe urma furnizării cărbunelui din zonele de est ale Ucrainei la prețuri Premium, la prețuri europene, însă pe o perioadă lungă, eu cred că asta e o chestie benefică pentru Ucraina, întrucât asta permite ca acest preț (și de aici s-a pornit și blocada cu acest cărbune care provenea anterior din zona de est a Ucrainei) să fie substituit cu cărbune achiziționat de pe piața internațională. Și acum, din câte cunosc eu, deja sunt duse tratative, deja se vorbește foarte serios despre importul de cărbune din alte zone pentru a substitui cărbunele din Donbas.”

Europa Liberă: Dar pentru achizițiile de curent asta ce înseamnă: va putea Republica Moldova procura o parte din curent sau tot curentul din Ucraina?

Victor Parlicov: „După cum am și spus, pe o perioadă scurtă, în perioada imediat următoarea, asta ar putea însemna că într-adevăr pe piața ucraineană ar putea apare probleme cu capacitățile pentru generare internă. Pentru că toate aceste lanțuri logistice - aducerea cărbunelui, locația, descărcarea, transportul - toate lucrurile astea încă nu sunt formate. Până acum totul funcționa pe baza cărbunelui din Donbas, deci ar putea lua ceva timp până își rezolvă Ucraina problemele cu achiziționarea cărbunelui de pe piața internațională.”

Europa Liberă: Cu toate acestea, în licitația moldovenească participă o companie din Ucraina și tocmai compania, dacă sunt adevărate aceste zvonuri, tocmai compania dlui Ahmetov. În condițiile astea se poate avea încredere că vor fi niște livrări fiabile dacă, eventua,l este aleasă această companie?

Victor Parlicov: „În lipsa unor altor oferte, evident că rămâne doar oferta din Ucraina. Acest lucru e evident. Însă, eu sunt absolut sigur că va fi și oferta din partea transnistreană.”

Europa Liberă: De ce o întind ei până acum? Potrivit înţelegerilor de până acum, 80% din curent a fost procurat de la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan?

Victor Parlicov: „Haideți să vorbim despre ce se întâmplă în partea transnistreană. În partea transnistreană foarte mult depinde de care va fi tariful stabilit pe intern de autoritățile locale din Transnistria pentru gazul livrat pentru producerea energiei electrice. De fapt, de asta depinde prețul cu care Centrală termoelectrică moldovenească poate produce energie electrică și livra. Pentru că cea mai mare parte din costul energiei electrice produse la centrală îl constituie, de fapt, gazul natural. Și atunci, eu cred că după schimbarea puterii în urma alegerilor recente prezidențiale, din așa-numitele prezidențiale din regiunea transnistreană, noua putere acum încearcă să preia controlul şi inclusiv se va pune în discuție subiectul tarifelor pe intern pentru gaze.”

Europa Liberă: Deci, dl Parlicov, dacă aș concluziona ceea ce am vorbit până acum și aș încerca să răspund la întrebarea pe care o lansam la începutul acestei emisiuni, dacă există elemente de tactică în toată această poveste cu licitația care se tot amână, tactică din partea furnizorilor am în vedere, sau mai mult probleme de producere a energiei pe piața regională, aş spune că există şi una, şi alta?

Victor Parlicov: „Da, există anumite probleme de capacităţi, dar eu cred că ele sunt temporare în ceea ce ține de Ucraina, dar mai cu seamă există într-adevăr o pauză tactică, corect cred că ați definit-o, o pauză tactică din partea celor din regiunea transnistreană, pentru că ei trebuie să încerce să estimeze cam care ar fi oferta ucrainenilor, ca respectiv ulterior să dea propria ofertă mai atractivă formal.”

Europa Liberă: A propos, faptul că 80% din curent este procurat, în ultima vreme cel puțin, de la centrala de la Cuciurgan, înseamnă asta o subvenționare a separatismului moldovenesc, așa cum consideră unii experți?

Victor Parlicov: „Da, absolut. În opinia mea reprezintă. Mai mult ca atât, asta nu numai că e o subvenţionare indirectă. În anumite privințe, eu cred că este o subvenționare directă chiar, pentru că o bună parte din banii care ajung să fie plătiți de către Centrala termoelectrică moldovenească chiar și la tarifele astea subvenţionate, reduse, interne pentru gaze naturale, ele, de fapt, nu ajung la Moldovagaz și ulterior la Gazprom, ci banii aceștia ajung într-un cont special de gaze care este administrat de autoritățile din Tiraspol ca un cont bugetar.”

Europa Liberă: Dar pe de altă parte, dacă ne referim la opţiunile autorităților de la Chișinău, care altele ar avea ele, dat fiind faptul că procurările din Ucraina sunt iată incerte?

Victor Parlicov: „Este adevărat. În lipsa unei alternative din Ucraina și atâta timp cât nu sunt finalizate interconexiunile cu România, sigur că singura opțiune rămâne Centrala termoelectrică moldovenească, aici nu se pune în discuție.”

Europa Liberă: Și această centrală știe foarte bine acest lucru.

Victor Parlicov: „Da, exact. Dar asta nu este o problemă care este de azi, e de 26 de ani, de la declararea independenței, și noi tot acolo suntem în ceea ce ține de securitatea noastră energetică, tot de termocentrala electrică de la Cuciurgan depindem.”

Europa Liberă: Schimbăm un pic subiectul. Zilele trecute, dle Parlicov, ANRE a aprobat câteva majorări de tarife. Majorările nu sunt prea mari, dar totuşi ele există. De ce sunt ele motivate?

Victor Parlicov: „În primul rând, eu cred că ele s-au întâmplat pentru că au fost condiționate de relațiile cu Fondul Monetar Internațional. Și aici nu vorbesc neapărat în sensul negativ. Cu regret, foarte multe decizii care ar trebui luate, care chiar sunt necesare pentru funcționarea normală a sectorului energetic, a economiei în general, la noi se iau nu pentru că autoritățile acționează pentru a rezolva problemele, dar anume pentru faptul că sunt condiționate de către partenerii externi de dezvoltare, care amenință că dacă nu sunt executate aceste lucruri, dacă nu sunt făcute aceste lucruri, vor tăia din finanțare.”

Europa Liberă: Cât de corespunzător situației reale vi se par constatări de genul: „frauda bancară a majorat tarifele la curent și căldură cu 4-24%”?

Victor Parlicov: „Eu nu vreau să vorbesc în procente, pentru că aici e un calcul mai complicat. Dar ceea ce este cert e că deprecierea monedei de la sfârșitul anului 2014 - începutul anului 2015 cu certitudine a avut ca și unul din factori acea devalizare a rezervelor Băncii Naționale.”

Europa Liberă: Depreciere care, trebuie să spunem, a făcut să se acumuleze niște devieri la furnizori.

Victor Parlicov: „Da, depreciere care, de fapt, a și fost principalul factor care a dus la concreștere tarifelor în ultimii ani.”

Europa Liberă: Dle Parlicov, cum vor evolua lucrurile în continuare cu tarifele? În acest an, ce majorări se mai pot întâmpla?

Victor Parlicov: „Dacă sincer, nu mă mai aștept la mari majorări de tarife.”

Europa Liberă: Nici dacă în urma încheierii contractelor preţul de achiziţie va creşte?

Victor Parlicov: „Eu cred că deja după încheierea contractelor nu va mai fi revăzut tariful. Cel mai probabil ANRE nu va aproba un nou tarif anul acesta.”

Europa Liberă: Chiar dacă centrala de la Cuciurgan sau alt furnizor vor livra cu tarife mult mai mari?

Victor Parlicov: „Chiar dacă prețul va crește. Atât timp cât prețul nu va crește foarte esențial cu 20% sau cu ceva foarte esențial, dacă el va crește așa, doar puțin, cel mai probabil că ANRE nu va revizui tariful, ci va lăsa ca să acumuleze devieri financiare pe care le va include în tariful anului viitor.”