От слов к делу. Часть 2

В связи с тем, что правительству Великобритании удалось продавить изначальный проект закона о «Брексите», то есть без поправки о гарантиях для граждан ЕС, между Лондоном и Брюсселем замаячила крупная проблема: обсуждение «трудового» вопроса. Причем, вопреки некоторым прогнозам, первыми засуетились отнюдь не «понаехавшие» в Британию европейцы, а как раз подданные Ее Величества, отправившиеся работать на континент.

«В британской прессе появилась информация о том, что некоторые граждане Соединенного Королевства уже получают гражданство стран, в которых работают, например в Германии, Голландии», - рассказал «Газете» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Есть идея, чтобы те граждане, которые получили работу в Великобритании и в странах континентальной Европы раньше, чем начнется процедура Brexit, продолжали работать по единым правилам, а для новых трудовых мигрантов будет действовать некий разделенный формат, о котором еще предстоит договориться», - добавил он.

Тем не менее, отток граждан ЕС с острова начался практически сразу после июньского референдума. Так, за первые три месяца после этого из Британии уехали более 100 тыс. граждан ЕС, большинство из которых составили поляки. Как пишет «Газета» со ссылкой на The Independent, британские промышленные предприятия сталкиваются со всевозрастающей проблемой дефицита рабочих сил. «Люди не хотят переезжать в Соединенное Королевство, заведомо зная, что, возможно, им придется вернуться обратно, - сказала исполнительный директор Британской ассоциации гостеприимства Юфи Ибрагим. – Это касается не только официантов и барменов: свои рабочие места покидают даже шеф-повара».

Сильнее всего страдает сельское хозяйство: ежегодно на фермах трудятся 85 тыс. рабочих из разных стран, преимущественно из Восточной Европы. И если они разом уедут, отрасль испытает большие трудности. В первую пятерку поставщиков рабочей силы входят Польша (900 тыс. человек!), Румыния, Португалия, Италия и Литва. Кстати, в этих странах даже рады «Брекситу» - их рабочие смогут вернуться на родину и помочь оживить местную экономику.

Председатель британской организации «Экономисты за свободную торговлю» Патрик Минфорд на страницах газеты The Financial Times пишет о том, что выход из ЕС может привести к снижению цен на промышленную продукцию на внутреннем рынке. По прогнозам, прибыль промышленных предприятий в среднем может вырасти на 16%, а предприятий автомобилестроения – примерно на 14%, что в основном объясняется падением курса фунта стерлинга, то есть удешевлением экспорта.

«Нам стоит игнорировать призывы к введению ответных мер, которые в конечном итоге могут нам навредить. Какие бы тарифы мы ни вводили, эти тарифы, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны действовать в отношении всех остальных наших партнеров до момента подписания новых торговых соглашений», - призывает господин Минфорд.

Между тем, прогнозами и подсчетами занялись и на континенте. Издание «Politico», ссылаясь на исследование, проведенное комитетами Европейского парламента, составило список из 10 пунктов – это важнейшие вопросы, которые предстоит обсудить Лондону и Брюсселю. Одно только их перечисление, даже без поверхностного анализа, говорит нам о беспрецедентной масштабности процесса:

1) Подлежат пересмотру 20 833 закона и регламента ЕС

2) Из Лиссабонского договора нужно изъять 12 упоминаний Великобритании

3) ЕС должен найти 10 млрд. евро для закрытия «дыры» в бюджете

4) Почти 200 тыс. граждан ЕС могут лишиться своих прав

5) Неизвестно, кому будут отданы 73 британских места в Европейском парламенте

6) Понадобится 360 тыс. разрешений британским финансовым компаниям

7) Права потребителей и проблема роуминга

8) Проблема страховки для 42 млн. британцев, посещающих ЕС

9) Проблема финансирования Европой программ мирного урегулирования в Северной Ирландии

10) Проблема почти 4 тыс. граждан, которые получают зарплату или пенсию от Евросоюза

Словом, проблем возникает так много, что едва ли переговорный процесс продлится два года – ведь надо «переварить» не только европейскую бюрократию, но и 27 национальных правительств. С другой стороны, континентальной Европе будет нелегко иметь дело с опытнейшей британской дипломатией. Прогнозы, прогнозы, прогнозы. Ясно одно: мы свидетели начала большого пути, который должна пройти Европа. И ведь не факт, что Британия окажется последним желающим «на выход»…

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