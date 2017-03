Comisia Europeană va acorda Ucrainei un ajutor de 600 de milioane de euro pentru susţinerea economia

Comisia Europeana a decis să acorde Ucrainei un ajutor de 600 de milioane de euro pentru a susţine economia ţării marcata de razboiul din estul ţării. „ Ucraina a facut eforturi rematcabile pentru a-si stabiluza si reforma economia in ciuda conflictului armat care are loc pe teritoriul ei”, a spus vicepresedintele comisiei europene Valdis Dombrovskis. Ajutorul acordat de Uniunea Europeana Ucrainei in ultimii 3 ani, dupa anexarea Crimeii la Rusia totalizeaza aproape 3 miliarde de euro. Kievul estimeaza că blocada impusa în aceasta saptamina de separatostii sprijiniti de Rusia pentru estul ţării, va cauza o diminuare cu 2 % a economiei.