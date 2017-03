Angela Merkel îl întîlnește pe președintele Trump la Casa Albă

Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat înainte de întrevedrea ei de astazi cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, că aşteaptă convorbirile cu „curiozitate” şi „plăcere”. Intr-un interviu cu un ziar german, doamna Merkel a spus că doreşte să abordeze cu noul lider de la Casa Alba chestiuni de securitate şi economice ca şi viitorul cooperarii internaţionale. Statele Unite au criticat Germania pe chestiuni economice, dar Angela Merkel a spus că Germania are investitii importante in Statele Unite şi că fabricile BMW din Statele Unite exportă mai multe masini decit General Motors si Ford impreuna, ceea ce ii va aminti liderului de la Casa Alba in convorbirile de acum.