Kemlinul anunță o vizită a cancelarei Angela Merkel la Moscova

Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se va afla la Moscova pe 2 mai. Anuntul a fost facut ieri de liderul de la Kremlin, cu ocazia vizitei la Moscova a premierului landului Bavaria, Horst Seehofer. Relatiile dintre Berlin si Moscova s-au deteriorat după ce Rusia a anexat peninsula Crimea de la Ucraina in 2014. In lumea politica germana exista temerea că Rusia caută să influenţeze votul din Germania, din luna septembrie, cînd cancelara Merkel candidează pentru un nou mandat, Moscova dorindu-şi la Berlin un lider mai puţin criticfaţa de politica presedintelui Vladimir Putin in Ucraina, Siria si Europa.