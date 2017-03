Secretarul de stat american Rex Tillerson va vizita Turcia la 30 martie

Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, va vizita Turcia pe 30 martie, a declarat joi ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu. Aceasta va fi cea mai importanta intalnire intre SUA si regimul de la Ankara de cand Donald Trump a fost investit presedinte, potrivit agentiilor internaţionale de presă. Turcia deţine a doua cea mai mare armata din NATO si este un aliat cheie al Statelor Unite, în special in luptele impotriva Statului Islamic in Irak si Siria. Relaţiile dintre Statele Unite si Turcia s-au deteriorat in ultimul an al administratiei preşedintelui Obama, după ce Turcia a facut arestari masive după lovitura de stat esuata din vara anului trecut.