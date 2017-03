Şeful Serviciului fiscal al Ucrainei a fost eliberat pe cauţiune, dar rămîne în arest la domiciliu

Şeful Serviciului fiscal al Ucrainei, Roman Nasirov, a fost eliberat pe cauţiune din arest preventiv. El este acuzat de deturnare de fonduri. Nasirov a platit o cauţiune de 100 de milioane de hrivne, adică aproape patru milioane de dolari. Nasirov va fi in arest la domiciu pentru că ar fi pagubit statul ucrainian cu două miliarde de hrivne, prin falsificarea de acte fiscale pentru companii apartinind unui fost deputat care a fugit din Ucraina in 2016. Uniunea Europeana si Statele Unite cer Kievului actiuni mai ferme in lupta impotriva corupţiei la nivel inalt.