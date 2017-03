Statele Unite reafirmă că nu recunosc anexarea Crimeei de către Rusia și condamnă violarea legislației internaționale în acest caz

Statele Unite au condamnt din nou cu tărie Rusia pentru anexarea Crimeii in 2014 şi referendumul care a urmat şi care ar fi justificat, in opinia regimului de la Moscova, anexarea. In urma cu trei ani, în peninsula Crimeea, controlată de forţe speciale rusesti neidentificate,a fost organizat un referendum, după fuga preşedintelui Ucrainei Viktor Ianukovici în Rusia si protestele masive de la Kiev. „Statele Unite nu recunosc nici „referendumul” Rusiei din 16 martie, 2014, nici tentativa ei de anexare a Crimeii și violarea continuă a legislației internaționale”, a spus într-o declarație purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Mark Toner.