OSCE își va prelungi misiunea în Ucraina pîna în martie 2018

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa a anuntat că îsi va prelungi misiunea în Ucraina pîna în martie anul viitor. OSCE monitorizeaza situatia din estul Ucrainei, unde, de la inceputul anului cei putin 20 de civili au fost omoriti, in ciuda intelegerii de incetare a focului din 2015. In ultimele saptamini, misiunea OSCE a avertizat asupra cresterii tensiunilor şi multiplelor violări ale întelegerii de încetare a focului. Misiunea OSCE este formata din 700 de observatori neinarmaţi si se afla in Ucraina din 2014.