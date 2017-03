Turcia amenință UE cu anularea acordului referitor la migranți și refugiați

Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a ameninţat ieri că ar putea renunţa la înţelegerea cu Uniunea Europeana de a stavili fluxul de migranţi si refugiati, pe fundalul creşterii tensiunilor dintre Ankara si Occident. Anul trecut, Uniunea Europeana a incheiat o intelegere cu guvernul turc pentru ca Ankara sa ii opreasca pe migrantii ilegali care doresc sa ajunga prin Grecia in tarile Uniunii Europene. Bruxelles-ul oferea in schimb șase miliarde de dolari pentru a sprijini eforturile umanitare din Turcia si a promis ca vaaccelera luarea in consideratie a solicitarii Turciei de a avea regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeana. Şeful diplomaţiei Ankarei a spus la o televiziune turcă că ţara sa revede această înţelegere şi dacă va vedea că Bruxelles-ul nu îşi îndeplineşte promisiunile, o va anula. „Pina acum noi nu punem in practica acordul de readmisie pentru că nu avem regim liberalizat de vize”, a spus Cavusoglu, canalului 24 de stiri din Turcia.