Zeci de protestatari au fost reţinuti in Belarus după nouă zi de proteste împotriva taxei pe parazitism social. Ieri, peste 2000 de oameni au iesit in strada in capitala Minsk, iar in alte orase au fost proteste de mai mica amploare cu sute de participanti. Sunt cele mai ample proteste din Belarus. Activistii pentru drepturile omului au avertizat protestatarii să nu permita provocari. Retineri au avut loc si in alte orase.